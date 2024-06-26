خير كتير هيعم على الكل “حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو” التضامن توضح 2024

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
خير كتير هيعم على الكل “حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو” التضامن توضح 2024

يتساءل الكثير من المواطنين خلال الفترة الاخيرة الماضية عن حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو حيث لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن زيادات معاش تكافل وكرامة ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الاخيرة التي تم الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي بنسبة 15% وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الاجتماعية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة الماضية ، وتعتبر معاشات تكافل وكرام من أهم وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة الماضية عبر موقعها الرسمي عن عدم صحة جميع الأخبار المنتشرة حول حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو وأن معاش تكافل وكرامة ثابت بعد الزيادة الاخيرة بقيمة 15% وتم الاعلان عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وذلك يوم 15 يوليو القادم من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من خلال خدمات فوري .

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

يريد الكثير من المواطنين المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة الاستعلام عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة وذلك من خلال الموقع الرسمي لاستعلامات تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك عن طريق الخطوات التالية.

  1. أولًا قم بالدخول عبر موقع استعلامات تكافل وكرامة.
  2. ثم قم بتسجيل الرقم القومي للمواطن.
  3. ثم قم بالضغط على “بحث”.
  4. تظهر قيمة معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو 2024
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Gehad hussin

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