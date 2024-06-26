لينك moe-ye.net نتائج الصف التاسع اليمن 2024 وصنعاء وعدن وحضرموت بالدرجات

نتائج الصف التاسع، هي من أكثر الكلمات التي أثارت جدلاً كبيرًا في العديد من المحافظات اليمنية، إضافة إلى أن هذه المرحلة تُحدد مصير الطالب والطالبة للتقديم إلى المرحلة الثانوية فيما بعد، لينتظرها مئات الطلاب بفارغ الصبر، حتى يتمكنوا من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، ليتم التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة بعد ذلك، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية، كافة الإجراءات الخاصة بعرض النتائج.

خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن

وتتمثل أبرز خطوات القيام بالاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن وكافة المحافظات اليمنية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على الدرجات لكل مادة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمن.

كذلك يتم تسجيل بيانات الدخول للذهاب إلى الخدمات الإلكترونية.

مع تحديد المرحلة الدراسية الجديدة فيما بعد.

القيام بإدخال رقم الجلوس والنقر على زر “أنا لست روبوت”.

النقر على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل الخاصة بالدرجات.

متى يتم عرض نتائج الصف التاسع اليمن؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أوراق امتحانات الصف التاسع اليمن مازالت قيد أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لنحو عدة أسابيع مؤخرًا، ليتم العمل على الاستعداد في الوقت الحالي حتى يتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يطلع جميع الطلاب والطالبات والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، لتبدأ بعد ذلك فتح باب التظلم مباشرة لإعادة التصحيح مرة أخرى.