يترقب الآن جميع الطلاب والطالبات وقت ظهور إعلان نتائج البيام بفارغ الصبر، وانتشرت الكثير من الأنباء حول ظهور النتيجة يوم الثلاثاء لكن وزارة التربية والتعليم نفت هذا الأمر وحتى الآن لم يتم الانتهاء من أعمال التصحيح، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على كيفية استخراج الرقم السري من رقم التسجيل لشهادة التعليم المتوسط للدور الأول عام 2024 لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

كيفية استخراج الرقم السري من رقم التسجيل 2024

يستطيع جميع الطلاب والطالبات استخراج الرقم السري من خلال الطرق الآتية وهي كما يلي:

الدخول إلي حساب ولي الأمر الخاص بموضوع فضاء أولياء التلاميذ.

استمارة الاستدعاء من خلال الاستمارة يوم الرقم أسفل الورقة.

من وصل المستلم من الطالب بعد التسجيل في استمارة تقديم الشهادة المتوسطة.

استخراج الرقم السري من رقم التسجيل لشهادة التعليم المتوسط 2024

أوضحت وزارة موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2024 هي النتيجة التي تنقل الطلاب لمراحل أخرى قبل التعليم الجامعي، كما أفصحت الوزارة عن خطوات استخراج النتيجة والنقاط بالنسبة للطلاب، كما أكد السيد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية أن نسبة النجاح الأولية تتراوح 53% حتى 86% وفيما يلي خطوات استخراج نتيجة البيام فيما يلي:

الذهاب إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الإلكترونية.

ثم قم باختيار الولاية التابعة للطالب.

قم بتدوين اسم المستخدم حسب استمارة التسجيل والرقم السري.

أيضا يجب إدخال رقم التسجيل و حل المعادلة الرياضية.

النقر فوق زر استظهار.

وبذلك يظهر أمامك نافذة بها درجات المواد الدراسية أمام كل مادة وتشمل عشر مواد دراسية بحد أقصى 10 نقاط النهاية الصغرى و 20 نقطة النهاية العظمى.

نذكر أن موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر ستكون قبل نهاية شهر جوان الحالي حسب ما أعلن وزير التربية الوطنية في وقت سابق.