من بينها اخفاء انك تكتب الآن.. احدث مميزات واتساب جولد حمله الان واخفي الظهور

يرغب العديد من المواطنين في تحميل تطبيق واتساب الذهبي على الهواتف مع آخر تحديث ولذلك للحصول على جميع المزايا الخاصة بعام 2024، حيث يعد هذا التطبيق “واتساب الذهبي” واحداً من أشهر التطبيقات في مجال التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل مميزاته التي تجعله أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

تحميل واتساب الذهبي

بالرغم من مميزاته، إلا أنه لا يمكن تحميل تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold من متجر جوجل بلاي أو أي متاجر تطبيقات أخرى، لذا يتعين على المستخدمين تنزيله من مواقع ويب خارجية فيما يلي خطوات تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold لأجهزة أندرويد:

قم بأخذ نسخة احتياطية من محادثاتك على تطبيق واتساب الأصلي أولاً واحفظها.

عندما تنتهي من نسخ محادثاتك احتياطياً على Google Drive، احذف تطبيق واتساب الأصلي.

ابحث عن تطبيق واتساب الذهبي بكتابة “WhatsApp Gold ” في محرك البحث جوجل، ثم اضغط على ملف APK لتحميله، واسمح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

بمجرد تنزيل ملف APK، ابحث عنه في مجلد التنزيلات على هاتفك، ثم قم بتثبيت التطبيق على جهازك ومنحه الصلاحيات اللازمة لتشغيله.

افتح التطبيق وسجل دخولك باستخدام رقم هاتفك انتظر حتى تتلقى رمز التحقق، وبمجرد استلامه، أدخله في حسابك بعد ذلك، قم بإضافة اسمك وصورتك، وابدأ في الدردشة مع الآخرين.

مميزات واتساب الذهبي WhatsApp Gold

توفر النسخة الأحدث من واتساب الذهبي العديد من الميزات الرائعة، ومن أبرز هذه الميزات ما يلي: