حمل الآن تطبيق واتساب جي بي.. طريقة تحميل تطبيق واتساب جي بي

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
حمل الآن تطبيق واتساب جي بي.. طريقة تحميل تطبيق واتساب جي بي
تحديث واتساب جي بي الجديد

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن واتساب جي بي، و ذلك من خلال مجموعة من المميزات التي تم وضعها وإضافتها عليه، و ذلك مثل القيام بأخفاء الظهور و أيضا إخفاء اذا كنت متصل أم لا، و تستطيع أن تقوم بمشاركة الحالات بشكل أطول، و ذلك أي يسمح لك أن تقوم بمشاركة الحالات من دون قيود زمنية، و تستطيع أن تقوم بإرسال الوسائط بدقة كبيرة و عالية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تطبيق واتساب جي بي، و طريقة تحميل تطبيق واتساب جي بي.

تطبيق واتساب جي بي

يقوم الكثير بأستخدام تطبيق واتساب جي بي، و ذلك من أجل القيام بمشاركة مقاطع الفيديو و أيضا الصور وكذلك الصوت، و يقوم بإتاحة هذا التطبيق مميزات متعددة، و ذلك مثل فقاعات الدردشة وأيضا الترجمة التلقائية للرسائل، و أيضا وضع تأثيرات علي جميع الصور و مقاطع الفيديو، و تستطيع أن تقوم بتحديد الرسائل و ذلك مثل الغير مقرؤءة من جميع الاشعارات، وأيضا عرض سجل جهات الاتصال.

طريقة تحميل تطبيق واتساب جي بي

تستطيع أن تقوم بتحميل واتساب جي بي بكل سهولة وبساطة، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات وهى:

  • أولا قم بالدخول على جوجل بلاي أو أب ستور.
  • بعد ذلك قم بكتابة إسم التطبيق في خانة البحث.
  • بعد ذلك عندما يظهر التطبيق قم بالضغط عليه، ثم الضغط على زر تحميل التطبيق.
  • بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق علي الهاتف الخاص بك.
  • ثم قم باستخدام التطبيق والاستمتاع بمزاياه المتعددة.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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