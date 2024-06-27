حمل الآن تطبيق واتساب جي بي.. طريقة تحميل تطبيق واتساب جي بي

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن واتساب جي بي، و ذلك من خلال مجموعة من المميزات التي تم وضعها وإضافتها عليه، و ذلك مثل القيام بأخفاء الظهور و أيضا إخفاء اذا كنت متصل أم لا، و تستطيع أن تقوم بمشاركة الحالات بشكل أطول، و ذلك أي يسمح لك أن تقوم بمشاركة الحالات من دون قيود زمنية، و تستطيع أن تقوم بإرسال الوسائط بدقة كبيرة و عالية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تطبيق واتساب جي بي، و طريقة تحميل تطبيق واتساب جي بي.

تطبيق واتساب جي بي

يقوم الكثير بأستخدام تطبيق واتساب جي بي، و ذلك من أجل القيام بمشاركة مقاطع الفيديو و أيضا الصور وكذلك الصوت، و يقوم بإتاحة هذا التطبيق مميزات متعددة، و ذلك مثل فقاعات الدردشة وأيضا الترجمة التلقائية للرسائل، و أيضا وضع تأثيرات علي جميع الصور و مقاطع الفيديو، و تستطيع أن تقوم بتحديد الرسائل و ذلك مثل الغير مقرؤءة من جميع الاشعارات، وأيضا عرض سجل جهات الاتصال.

طريقة تحميل تطبيق واتساب جي بي

تستطيع أن تقوم بتحميل واتساب جي بي بكل سهولة وبساطة، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات وهى: