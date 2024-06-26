التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو بعد زيادة الـ 1000 جنية

تبكير صرف رواتب شهر يوليو واحد من الأخبار التي تداولت بشكل كبير في الفترة الأخيرة عبر وسائل الاعلام المختلفة، على سبيل المثال: التليفزيون والإنترنت، فقد تم التصريح من قبل الجهات المسئولة عن إصدار قرار بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو الحالي، والذي أفاد بالصرف في اليوم التاسع من شهر يونيو، وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة، وجاء ذلك كبديل عن يوم الواحد والعشرين من شهر يونيو، وذلك كنتيجة مترتبة على نهاية العام المالي وإجازة عيد الأضحى.

حقيقة تبكير موعد صرف رواتب شهر يوليو

تم الكشف عن تبكير موعد صرف راتب شهر يوليو طبقاً للقرار الصادر عن رئيس قطاع الحسابات والشريف خيري، وبناءاً عليه سيبدأ العمل على صرف رواتب جميع عاملي القطاع الحكومي في يوم الثامن عشر من شهر يوليو المقبل، وسيتم صرف المتأخرات في الأيام التالية: الثامن، العاشر، الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

جدول رواتب شهر يوليو 2024

فيما يلي توضيح لجدول الرواتب الخاصة بشهر يوليو:

12 ألف و200 جنيه مصري: الدرجة الوظيفية الممتازة.

10 آلاف و200 جنيه مصري: الدرجة الوظيفية العليا.

9 آلاف و200 جنيه مصري: درجة المدير العام.

8 آلاف و200 جنيه مصري: لموظفي الدرجة الأولى.

8 آلاف جنيه مصري: الدرجة الثانية.

7 آلاف و500 جنيه مصري: الدرجة الثالثة

7 آلاف جنيه مصري: الدرجة الرابعة.

6 آلاف و500 جنيه مصري: الدرجة الخامسة.

6 آلاف جنيه مصري: الدرجة السادسة.

موعد صرف معاشات يوليو 2024

سوف يتم البدء في صرف معاشات شهر يوليو 2024 بداية من يوم 1 من الشهر الموافق يوم الأثنين، ولن يتم الإعلان عن أي زيادات جديدة على الإطلاق.