“جهــز ورقــك هتقبض 7.000 باكــو“ التقديم في وظائف مترو الانفاق 2024 الشروط وموعد التقديم

وظائف مترو الانفاق 2024 تعتبر من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل خلال تلك الفترة داخل جمهورية مصر العربية وذلك بعد اعلان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن رغبتها في بعض الموظفين لاشغال الوظائف المختلفة داخل المترو، والذي من المقرر أن يكون هذا العمل بنظام التعاقد لمدة عام وسوف يكون العقد محدد المدة، وهناك الكثير من الوظائف الخاليه التي ترغب إدارة المترو في البحث عن موظفين لها ومن أهمها مساعد سائق قطار، وهناك الكثير من الامتيازات التي سيحصل عليها الموظفون ورواتب مجزيه تصل إلى اكثر من 7000 جنيه مصري شهريا.

الوظائف المطلوبة

هناك بعض الوظائف التي لابد على المتقدمين على الوظيفة اشغالها، ومن هذه الوظائف ما يلي:

سوف يقوم الحاصل على الوظيفة بالاطلاع على دفتر التعليمات الخاص بالمترو.

لابد أن يقوم بكافة التعليمات الموجهة له.

لابد من متابعة نزول وصعود الركاب وذلك من خلال غلق وفتح الابواب.

لا يمكن أن يغادر الكابينة الخاصة به الا بتعليمات.

يجب أن يحافظ على كافة المعدات الخاصة بالكابينة الخلفية للمترو.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2024

هناك بعض الشروط التي حددتها الشركة المصرية لادارة التشغيل المترو بالنسبة للٌشخاص المتقدمين للحصول على وظائف وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

لا يمكن أن يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

يجب أن يكون المتقدم من الرجال فقط.

لا يمكن أن يكون المتقدم عليه أي احكام قضائيه أو جنائية.

يجب تقديم الاوراق التي تثبت الخدمة العسكرية.

يجب أن يكون الشخص مقيم داخل القاهرة الكبرى.

لابد من اجتياز الاختبارات الشفوية وخاصة اللغة الانجليزية.

موعد وكيفية التقديم لوظائف مترو الأنفاق

الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة كيفية وموعد التقديم في وظائف مترو الانفاق 2024، حيث يتم تقديم الطلبات في المقر الخاص بالشؤون الادارية في مبنى حمامات القبة من الساعة 9:00 صباحا وحتى 1 ظهرا يوميا ما عدا يوم الجمعة ابتداء من يوم 25 يونيو الجاري لعام 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 4 من شهر يوليو القادم.