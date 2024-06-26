“الموعد الرسمي” الحلقة 165 من المؤسس عثمان عبر القنوات الناقلة Curulus Osman 6 الموسم الجديد

موعد عرض الحلقة 165 من المؤسس عثمان هو الموعد الذي يكون من قائمة المواعيد الهامة لدى مفضلي الدراما التركية، وبالتحديد المؤسس عثمان الذي يعد أضخم عمل درامي على الإطلاق، وخصوصًا الدراما التاريخية التي يعاني العالم من ندرتها، ولكن المؤسس عثمان بالأجزاء الأربعة التي عرضها في السنوات السابقة، وما عُرض مؤخرًا من حلقات الموسم الخامس، كان الأكثر إبداعًا وتميزًا في التاريخ الدرامي لكل اللغات والعصور.

موعد عرض الحلقة 165 من المؤسس عثمان

موعد عرض الحلقة 165 من المؤسس عثمان منتظر وبشدة منذ نهاية حلقة الأسبوع الماضي، حيث تتوالى الأحداث المسوقة والتي تجعل المشاهد في حالة الشغف واللهفة المستمرة، لمتابعة المزيد من الحلقات المتلاحقة، لأن هذه الحلقة سوف تشهد بداية أحداث جديدة في الموسم السادس، الذي يستكمل تاريخ تأسيس دولة العثمانيين في الشرق الأوسط، الدولة التي واجهت صعوبات تعجيزية ولكنها تغلبت على كل ذلك وحققت كيان عظيم، وقد تم البدء في تصوير أولى حلقات هذا الموسم، وعلى الجمهور الانتظار حتى شهر سبتمبر 2024، للبدء في عرض الحلقات التي تكون كل أسبوع أو بحد أقصى بداية شهر أكتوبر مثل المواسم الماضية.

قنوات عرض الحلقة 165 من المؤسس عثمان

بعد التعرف على موعد عرض الحلقة 165 من المؤسس عثمان، يجب علينا تذكر القنوات التي كانت تنقل هذا العمل منذ انطلاق الحلقة الأولى في الموسم الأول، وتعد القناة الأهم والأشهر على الإطلاق هي القناة التركية ” ATV “، وهي القناة التي تعرض البث الأول للحلقة الأسبوعية والتي موعدها يوم الأربعاء، في الساعة الثامنة بالتوقيت التركي، ويمكن استقبال هذه القناة خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12034.

التصحيح ¾.

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500.

أما عن أشهر الفضائيات العربية التي نقلت هذا العمل وحققت بعده انتشار واسع، هي قناة الفجر الجزائرية التي تبث الحلقات مدبلجة في اليوم التالي للبث الأول.