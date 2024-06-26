استخراج علامات الطلاب في الاردن عبر منصة اوبن ايمس التعليمية 2024 استعلم الآن

من أهم المنصات التعليمية في الأردن هي منصة “أوبن إيمس” التي أطلقتها وزارة التعليم الأردنية لتقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور حيث يأتي هذا في سياق التطور الذي تشهده البلادفي مختلف تعاملاتها حيث تعد هذه المنصة العامل الأساسي في توفير الوقت والجهد للطلاب، بفضل تقديمها للدروس والاختبارات والنتائج بشكل مباشر وآمن، مما يوفر مجهود الذهاب للمدارس وتوفر المنصة التواصل مع المعلمين بطريقة بسيطة وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

منصة اوبن ايمس 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم الأردنية منصة إلكترونية جديدة تسمى “أوبن ايمس” وهي منصة تعمل على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات كما تتميز هذه المنصة بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول إليها من مختلف الأجهزة كما توفر المنصة تقارير مفصلة حول تقييمات الطلاب الأكاديمية، وتضمن حماية خصوصية بياناتهم بحيث لا يمكن لأي طالب رؤية درجات زملائه بالإضافة إلى ذلك، يمكن من خلالها تقديم شرح كامل للدروس وتساعد المنصة أيضًا في تسهيل عملية التواصل الفعال بين جميع الأطراف من خلال توفير وسائل متنوعة مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

اوبن ايمس تسجيل الدخول

يمكن التسجيل في اوبن ايمس لاستخراج علامات الطلاب من خلال اتباع الآتي

في البداية يتم الدخول علي موقع أوبن إيمس الرسمي.

قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم والرقم الوطني الخاص بالطالب.

كتابة كلمة مرور تشمل الرقم الوطني للطالب مضافاً إليها .

النقر على زر الدخول في قسم الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار ملف التقويم.

قم بتحديد الصف والفصل الدراسي.

نتائج الطلاب عبر منصة أوبن إيمس لعام 2024

بعد تسجيل الدخول بنجاح إلى المنصة، تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية لكي تتمكن من الوصول إلى النتائج بسهولة: