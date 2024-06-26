“حملها الآن بأحسن جرافيك”.. طريقة تحميل لعبة كول اوف ديوتي Call of Duty 1 على جوالك الاندرويد والايفون

أعلنت شركة تنسنت جيمز عن طريقة تحميل لعبة Call of Duty 1 على الهاتف المحمول، وذلك في بيان رسمي للشركة على موقعها الإلكتروني، حيث أوضحت الشركة في بيانها أن اللعبة تعمل على هواتف الاندرويد أو الهواتف التي تعمل بنظام الـ IOS مثل الايفون، وتعتبر اللعبة واحدة من أشهر ألعاب التصويب أو القتال، والتي تحظى بجماهيرية عالية بين مستخدمي ألعاب الموبايل.

حميل لعبة كول اوف ديوتي Call of Duty 1 على جوالك

نشرت شركة تنسنت جيمز بيانا رسميا لها توضح فيه أنه يمكن تحميل Call of Duty 1 على الجوال الاندرويد أو الذي يعمل بنظام التشغيل IOS مثل الايفون، حيث تعتبر اللعبة من أشهر ألعاب القتال في الوطن العربي، والتي تنمي مهارة التركيز عند اللاعبين، ويمكن تحميل اللعبة على الجوالات من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى جوجل باي أو آب ستور بالهاتف.

كتابة اسم اللعبة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث بالمتجر.

النقر على أيقونة البحث.

الضغط على رابط اللعبة.

ثم النقر على زر تحميل أو Install لتحميل وتثبيت اللعبة على الهاتف.

الانتظار قليلا حتى تتم عملية التحميل.

الدخول إلى اللعبة عبر النقر على الأيقونة الخاصة بها بسطح مكتب اللعبة.

مميزات لعبة Call of Duty 1

أوضحت شركة تنسنت جيمز الصينية في بيان رسمي لها مؤخرا أنه يمكن الحصول على لعبة Call of Duty 1 مجانا على هواتف الاندرويد أو الـ IOS من خلال متجر الهاتف، بالإضافة إلى أن الشركة أوضحت في بيانها أهم المميزات الخاصة بتلك اللعبة، والتي تتمثل فيما يلي: