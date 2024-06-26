“بدون حظر”.. تحميل تحديث واتساب الذهبي 2024 للأندرويد والآيفون Whats app gold| قم بتنزيل وتثبيت واتس اب الذهبي مجانا آخر إصدار الآن

يعتبر واتساب الذهبي 2024 من أفضل التطبيقات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص محبي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه يتسم بالعديد من المميزات الأساسية التي تجعله أفضل من تطبيق واتساب العادي، وقد أوضحت الشركة المطورة للتطبيق أنه تم العمل على حل الكثير من المشاكل التي تواجه المستخدمين والتي يعانون منها عند استعمال التطبيق، و سنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتطبيق ومميزاته في السطور التالية.

واتساب الذهبي 2024

قد تم العمل على طرح نسخ مختلفة لتطبيق واتساب الذهبي لتناسب أي نوع هاتف، ولكن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها، قبل تحميل التطبيق، وهي:

في البداية يجب عليك نسخ كافة الدردشات الموجودة لديك.

من الضروري حفظها على جوجل لسهولة الوصول إليها بعد ذلك.

بعدها يجب عليك إزالة تثبيت تطبيق الواتساب الموجود على الهاتف الخاص بك.

ومن ثم يتم البحث على (إسم التطبيق) في جوجل.

وتنزيله على الهاتف الخاص بك، بعدها يجب (تثبيت النسخة على الجهاز).

والبدء في استخدامه والاستمتاع به.

مميزات Whats app gold

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في تحميل Whats app gold على الجهاز الخاص بك، من الضروري الاطلاع على المميزات الأساسية التي يتمتع بها التطبيق، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: