كيفية التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة سلطنة عمان 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر منفعة ذوي الإعاقة التي تقدمها حكومة سلطنة عمان أمام جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، فضلاً عن أن هذه المنفعة تُساهم إلى حد كبير في توفر الدعم الملائم أمام المتقدمين لحصولهم على الدعم المادي المقدم، بما يشمل ذلك الأشخاص من أصحاب الإعاقة بمختلف درجاتها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة

وعن الخطوات التي يمكنك اتباعها لكي يتم التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة أمام كافة المواطنين المتقدمين من أصحاب الإعاقة، وفقًا لما يلي:-

يُرجى الانتقال إلى موقع صندوق الحماية الاجتماعية في البداية.

ليتم النقر على زر “تسجيل الدخول فيما بعد”.

القيام باختيار منحة ذوي الإعاقة.

ليتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات والشهادات الطبية التي تُثبيت إعاقته.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في نهاية الأمر على أيقونة “تأكيد”.

ما هي شروط القبول في منفعة ذوي الإعاقة؟

أما عن الشروط التي يجب أن تتمثل في كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على منفعة ذوي الإعاقة داخل سلطنة عمان، وفقًا للأتي:-