أقوى شفرات جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas الخارقة مكتوبة

تعد شفرات جاتا سان اندرس 2024 من أهم الأمور التي يرغب عدد كبير من محبي اللعبة على معرفتها، حيث إنها تجعل لعبة جاتا أكثر إثارة ومتعة وبالتالي تحفز اللاعيبين على مواصلة التقدم وتحقيق الفوز فيها، وتعد لعبة جاتا سان اندرياس من أهم الألعاب الإلكترونية القتاليةالمليئة بالتشويق التي حققت نجاح كبير، ومن خلال موقعنا “البديل” سنوضح لكم أقوى الشفرات في GTA San Andreas.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

تتنوع وتتعدد الشفرات في لعبة جاتا والتي يُمكن للاعبين استخدام أي واحدة منها لزيادة فرصة التفوق في العبة، فيوجد منها لإصلاح السيارات والدروع، ومنها لإصلاح السفن، ومنها للسيارات السوداء، وغيرها التي تجعل اللعبة أكثر حماسة، ومن أبرز هذه الشفرات:-

شفرة HESOYAM ومن خلالها يتم إصلاح السيارات والدروع.

شفرة FULLCLIP الحصول على ذخيرة غير محدودة.

شفرة ANOSEONGLASS تستطيع من خلالها تفعيل وضع الأدرينالين.

شفرة BAGUVIX تعطي اللاعب الصحة.

شفرة LXGIWYL الحصول على الأسلحة والذخيرة.

شفرة PROFESSIONALKILLER مستوى عالي من القتال المحترف.

شفرة BTCDBCB للجسم البدين.

شفرة KANGAROO الحصول على قفزات عالية.

شفرة AFSNMSMW يمكن من خلالها للسفن أن تطير.

تحميل لعبة جاتا سان أندرياس

بعد معرفة شفرات جاتا سان اندرس 2024 فيمكنكم تحميل اللعبة عبر الهواتف المحمولة من خلال الخطوات الآتية:-