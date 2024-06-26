بالاسم ورقم الجلوس استعلم الآن عن نتائج التاسع اليمن2024

يبحث الطلاب عن نتائج التاسع اليمن 2024 والقلق هو السمة الغالبة عليهم جميعاً بسبب رغبة الطلاب فى معرفة نتائجهم حتى يحددوا أي مسار تعليمي سيلتحقون به هل هو التعليم العالي لمن لديه رغبة فى التعليم الأكاديمي أم التعليم التقني لمن يرغب فى الدخول لسوق العمل سريعاً ونتعرف على نتائج التاسع اليمن2024 من هذا الموضوع.

نتائج التاسع اليمن 2024

بمكن التعرف على نتائج التاسع اليمن2024 من موقع الوزارة عندما ينتهى التصحيح ورصد الدرجات وتقوم وزارة التربية والتعليم اليمنية برفع النتائج على صفحتها الرسمية على الإنترنت كالآتى.

في البداية عليك استخدام الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

النقر على نتائج الطلاب الصف التاسع الدور الأول 2024

فى مربع البحث نكتب اسم الطالب و رقم الجلوس.

نضغط على بحث عن النتيجة

يستطيع الطالب ان يحصل على النتيجة اذا كانت قد ظهرت واذا لم تظهر سيجد كلمة قريباً.

واذا لم بتوفر لدى الطالب إنترنت يمكنه الاتصال برقم 161الخاص بشركة الاتصالات اليمنية من التليفون الأرضي وادخال رقم جلوسه ويحصل على النتيجة.

أو يرسل رسالة قصيرة بداخلها رقم جلوسه فى الامتحان وسترسل له نتيجته فور اعتمادها من الوزارة.

نتائج الصف التاسع فى اليمن

ستظهر نتائج الصف التاسع خلال الساعات القادمة فى كل محافظات اليمن بعد انتهاء كل أعمال التصحيح هذا ما صرح به وكيل إدارة المناهج والامتحانات

وأكد سيادته أن النسبة العامة للنتيجة مرتفعة وسيتم إرسالها إلى المدارس بعد رفعها على موقع الوزارة ليستطيع الطالب الحصول عليها مباشرة من مدرسته.