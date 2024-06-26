استلم ملايين الدينارات.. قروض بنك الرافدين داخل العراق لحل كافة الأزمات وسداد الديون.. استلم الان بشروط مميزة

بنك الرافدين يقدم مجموعة من القروض لتمويل الاحتياجات المختلفة للأفراد والشركات، يشمل ذلك قروض السيارات، القروض الشخصية، وقروض الإسكان، هذه القروض تأتي بشروط وفوائد متنوعة، وتصميمها يعتمد على الغرض من القرض والضمانات المقدمة، هو في مقال اليوم سوف نتعرف على اهم المميزات التي يقدمها بنك الرافدين لاستلام القروض من خلاله وما هو القرض الذي سوف يقدمه بنك الرافدين للمواطنين داخل العراق فقط تابعوا معنا عبر موقعنا البديل.

أنواع القروض التي يقدمها بنك الرافدين

قروض شخصية: تهدف لتلبية الاحتياجات الشخصية مثل تغطية نفقات التعليم أو السفر أو الأمور الطبية، عادة ما تتطلب ضمانات وقد تأتي بفوائد ثابتة أو متغيرة.

قروض السيارات: تمويل لشراء سيارات جديدة أو مستعملة، يتطلب ذلك تقديم بعض الضمانات مثل تأمين السيارة وقسائم الرواتب.

قروض الإسكان: تشمل تمويل شراء المنازل أو تجديدها. تتطلب هذه القروض عادة رهن عقاري كضمان.

قروض المشاريع الصغيرة: تستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة لتوسيع أعمالهم أو تمويل احتياجات رأس المال العامل.

استلام قرض بنك الرافدين

صرح بنك الرافدين عن بدء تقديم قروض تصل قيمتها إلى 25 مليون دينار عراقي لجميع المواطنين في جمهورية العراق، وتشمل هذه القروض الأفراد الذين يمتلكون مشاريع صغيرة، والذين يبحثون عن عمل، بالإضافة إلى المتقاعدين وأوضح البنك أن نسبة الفائدة على هذه القروض هي 6%، وأن السداد سوف يتم عبر عدة أقساط شهرية ميسرة، وأكد بنك الرافدين أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار المالي للأسر العراقية.