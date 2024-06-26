عاجل.. إطلاق خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالكويت 2024 وجدول تخفيف الأحمال لبعض المناطق

تعتبر تخفيف الأحمال من الأمور التي اضطريت الكويت الإعلان عنها، وذلك بسبب الموجة الحارة التي تمر بها البلد في فصل الصيف، وقد أعلنت بأن يوم الخميس سيبلغ الحرارة ذروتها التي سوف تضرب البلد بشكل كبير، وقد أعلنت وزار الكهرباء الكويتية بأنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي مدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين بحد أقصى، وأعلنت التفاصيل الكاملة الخاصة ب خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالكويت، سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالكويت

بعد إعلان الحكومة الكويتية بأنه يتم العمل على انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدن، يرغب بعض المواطنين التعرف على الموعد النهائي في انتهاء هذه الأزمة، وقد تم الرد على هذه الاستفسارات من قبل الهيئة، وتم القول بأنه من المتوقع إنتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي في شهر سبتمبر لعام 2024، وأوضحت بأنه تم العمل على إتخاذ قرار تخفيف الأحمال بسبب استهلاك الوقود بشكل كبير، وعدم وجود المخزون الكافي لتلبية احتياجات كافة المواطنين، وقد تم التأكيد بأن هذه الأزمة سوف تنتهي فور البدء في إنخفاض درجة الحرارة في الكويت.

جدول تخفيف الأحمال بالكويت

بعد إعلان الحكومة الكويتية أنه تم العمل على اتخاذ القرار بشأن تخفيف الأحمال عن التيار الكهربائي وقطعه لمدة ساعتين في بعض المناطق، قد تم العمل على إعلام الجدول الخاص بانقطاع التيار الكهربائي وقد تم التوضيح بأن المواعيد كالتالي: