استكشف التحديات الجديدة والمغامرات العجيبة عبر تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد 2024

يوجد الكثير من محبي لعبة ببجي موبايل حول العالم حيث أن لديها شعبية واسعة في العالم العربي والعالمي، وازداد البحث عن تحديث ببجي الجديد وكيفية إضافته للعبة وما ابرز المميزات الجديدة الموجودة به حيث يُوفر التحديث الجديد أسلحة جديدة وأماكن اختباء تساعد اللاعبين على امتلاك عنصر المفاجأة علي أعدائهم والتفوق عليهم، ولذلك نستعرض لكم تفاصيل تحديث ببجي موبيل وكيفية تحميله على الهواتف المحمولة كالتالي.

تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد

أعلنت إدارة ببجي موبايل عن إصدار تحديث ببجي موبايل حيث تم رفعه على نسخ بيتا ومن المقرر رفعه على الموبايل في شهر يوليو القادم ولمعرفة الخطوات يرجي متابعة ما يلي.

قم بالضغط على متجر جوجل ستور لهواتف الأندرويد أو متجر آب ستور لهواتف الأيفون.

ثم اكتب في مربع البحث “لعبة ببجي موبايل”.

ستجد زر تحديث بجانب صورة اللعبة، قم بالنقر عليها.

انتظر قليلاً ليتم إضافة التحديث على اللعبة ثم قم بفتحها وتسجيل الدخول مرة أخرى.

مميزات تحديث ببجي موبايل

يوجد الكثير من الإضافات الجديدة التي عملت إدارة ببجي علي تحديثها كما تم حل المشاكل وتطوير المؤثرات ومن هذه المميزات ما يلي.