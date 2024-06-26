“نزل اليوم” استعلام أهلية حساب المواطن عبر portal.ca.gov.sa وموعد نزول الدعم والمستندات المطلوبة

حساب المواطن برنامج يهدف إلى مساعدة الحكومة في تحقيق جميع متطلبات المواطنين بأعلى كفاءة وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ميعاد استعلام أهلية حساب المواطن وأيضًا أكدت الوزارة بأنها تقوم دراسة جميع أهليه الذين قدموا على أهلية المواطن حتى تضمن الوزارة توافر جميع شروط الأهلية، وأيضًا تطبيق حساب المواطن الآن هو من أبرز برامج الدعم المالي في الحكومة التابعة للمملكة العربية السعودية والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضًا هذا البرنامج يوفر الكثير من الوقت والجهد.

خطوات استعلام أهلية حساب المواطن

بصدور أهلية حساب المواطن وجه برنامج الدعم الخاص بالمواطنين بأنه قد تقرر صرف الدفعة 80 دورة شهر يوليو بعد صدورها اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 بالموقع الإلكتروني، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

لابد في البداية من زيارة البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بحساب المواطن.

عليك بعدها تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

ومن ثم يتم الضغط على زر الاستعلام عن الأهلية، والانتظار قليلا لحين تحميل النتائج وظهورها رسميا وذلك مع تقرير واضح يفيد بكل تفاصيل القبول أو الرفض وكذلك السبب في الرفض.

شروط أهلية حساب المواطن

لكي يستفيد المواطن من برنامج حساب المواطن يجب عليه تحقيق بعض الشروط وهي:

أن يكون المواطن مقيم دائما في المملكة العربية السعودية حيث لا يكون المواطن يقيم في أي دولة أخرى لأكثر من 90 يوم إلى 12 شهر.

وأن يكون المواطن أيضا حاصل على الجنسية السعودية ما عدا المواطنين الذين يحملون بطاقات التنقل.

وأيضًا ألا يكون المواطن مقيم في أي مركز من المراكز التالية وهي الرعاية أو الإيواء وهي مراكز تابعة للحكومة.

وأن يمتلك المواطن حساب بنكي.

وأن لا يمتلك المواطن أي عقارات أو أراضي ذات قيمه مادية عالية .

وألا يكون المواطن قد تم الحكم عليه بأي قضية مخله بالشرف أو في أي أحكام جنائيه.

شروط استحقاق حساب المواطن

قام حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط يجب توفرها في المواطن لكي يستكمل الحصول على الدعم وهذه الشروط هي:

أن لا يكون المواطن عمره أقل من 18 عام. وليكون أيضًا حاصل علي الجنسية السعودية. وأن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية دائما. والأسر الذين يحصلون على الدخل المحدود للمساعده في منحهم حياة أفضل. والنساء المتزوجات من أشخاص غير سعوديين أو غير حاصلين على الجنسية السعودية. النساء الأرامل التي توفي زوجها أو المطلقات الذين لديهم حضانة الأطفال. زوجه المواطن الحاصل على الجنسية السعودية أو المواطن السعودي.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن 2024

الهوية الوطنية أو ما يعرف بالبطاقة وأيضًا كارت العائلة.

معلومات عامه عن العمل والراتب الذي يتقاضاه.

وأيضًا معلومات عن الدخل الإضافي من إعانات الدولة.

دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

الرقم السري للحساب البنكي و من الضرورة أيضًا أن يكون الحساب البنكي نشط.

بطاقه أحوال للعاطلين أي الذين غير حاصلين علي عمل والموظف الحكومي.

ومن الضروري أن لا يكون الراتب الذي يتقاضاه أكثر من 20000 ريال.

موعد صدور أهلية حساب المواطن الدفعة 80 لشهر يوليو

ينتظر جميع المقدمين أو المستفادين موعد الإعلان عن أهلية حساب المواطن دفعه 80 وهي من المتوقع أن يعلن عنها في آخر الشهر الميلادي وأعلنت الوزارة بأن نتائج الأهلية يعلن عنها عادةً بدءًا من 25 في الشهر الميلادي ولذلك فإن موعد صدور أهلية المواطن يتم الإعلان عنها في الحساب الرسمي للبرنامج.