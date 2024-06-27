“وزارة السكن والعمران”.. توفر رابط التسجيل في السكن الترقوي 2024 في الجزائر

تسعى حكومة الجزائر في تقديم العديد من المساعدات للمواطنين وهذا بهدف تخفيف العبء المالي والاستقرار المعيشي، ومن بين تلك هذه المساعدات السكن الترقوي الحر وهو وسيلة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة ذوي الدخل المتوسط وسداد قيمة الأقساط شهرية ومن خلال هذا التقرير سنعرض لكم كيفية التسجيل في السكن الترقوي 2024 في الجزائر لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

خطوات التسجيل في السكن الترقوي الحر

يمكنك التسجيل في السكن الترقوي الحر لعام 2024 بيسر من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية للوصول إلى خدمة التسجيل الإلكتروني.

يليه إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالتسجيل.

يجب تدوين البيانات المطلوبة بدقة.

من قائمة الخدمات اختار وزارة السكن والعمران والمدينة.

يليه خدمة تسجيل سكن ترقوي عمومي.

يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية

شروط الحصول على السكن الترقوي الحر

يجب على المتقدم أن يتوفر فيه مجموعة من الشروط للحصول على السكن الترقوي الحر وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم بالجزائر إقامة دائمة.

لا يتجاوز الراتب عن الحد المسموح به عند التسجيل للحصول على السكن.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

عدم امتلاك أراضي وعقارات.

في حال عدم توافر الشروط قد تسبب إلى عدم القبول والاستفادة من الدعم.

كم يتم التسجيل في السكن الترقوي؟

هذا الدعم موجه لذوي الدخل المتوسط ويمكن الاستفادة من هذا النوع من السكنات من خلال تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، أيضا مستوي الاعانة المباشرة التي تمنحها الدولة للحصول على سكن ترقوي مدعم قيمته 700000 دج، ويكون الدخل أقل من او يساوي 4 مرات من الأجر الوطني المضمون.