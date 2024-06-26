رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024 والخدمات المُقدمة من الوزارة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وازداد بحث الطلاب عن النتيجة نظرًا لأهميتها في تحديد مصيرهم الفترة القادمة ودخول الكليات التي يطمحون إليها، طرق الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024، هذا ما سنعرفه في مقالنا اليوم.

موعد نتائج الثانوية العامة قطر 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم القطرية عن قرب ظهور نتائج الثانوية العامة الدور الأول لعام 2024 والتي من المتوقع ظهورها خلال هذا الاسبوع، كما ذكرت الوزارة في بيان رسمي لها على منصة X الإلكترونية بأن أعمال التصحيح قامت تحت الإشراف الوزارة بسهولة ويسر، وباركت الوزارة للمتفوقين وأوائل الثانوية العامة، وقالت بأنها سوف تقيم حفلًا لتكريم الأوائل.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم القطرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم القطرية.

من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم اختيار “نتائج الطلاب”.

تحديد خيار “نتائج الثانوية العامة”.

تحديد العام الدراسي 2024 الدور الأول.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب.

ادخال اسم الطالب كما هو مكتوب بالهوية الوطنية.

النقر على “عرض النتيجة”.

سوف تظهر نتيجتك أمامك مفصلة ببيان كامل بالدرجات في كل مادة على حدة.

خدمات تقدمها وزارة التربية والتعليم القطرية

توفر بوابة المعارف الإلكترونية بقطر العديد من الخدمات الإلكترونية للطلبة وأولياء أمورهم وهي كالتالي: