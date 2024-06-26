بشكل رسمي وزارة التربية والتعليم الجزائرية تعلن عن الرابط الرسمي للاستعلام عن موعد إعلان نتائج المراسلة 2024

أسابيع قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج المراسلة في الجزائر التي انتهت في شهر مايو الماضي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وجاري الآن رفع الدرجات علي الموقع الرسمي للوزارة الخاص بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد للتسهيل علي المواطنين الحصول عليها وتجنب الازدحام، وفيما يلي تفاصيل عن الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر.

موعد إعلان نتائج المراسلة

ينتظر الكثير من المواطنين بفارغ الصبر ظهور نتائج المراسلة في الجزائرحيث أعلنت وزارة التعليم عن قرب ظهورها في أواخر يونيو أو الأسبوع الأول من شهر يوليو وتم إصدار إعلان لجميع الطلبة بضرورة سحب كشف النقاط لامتحان اثبات المستوى لدورة مايو وطباعته والاحتفاظ به لتقديمه خلال السنوات التعليمية القادمة، وأيضاً من المقرر تقسيم ظهور النتيجة إلى مراحل كما يلي.

المرحلة الأولي: (الجلفة- مستغانم- تمنراست- باتنة- شلف- بسكرة- أدرار- سطيف)

المرحلة الثانية: (قسنطينة- ورقلة- سوق أهراس- بشار- الوادي- عنابة- تلمسان- المدية)

المرحلة الثالثة: (الأغواط- سعيدة- تيزي وزو- سكيكدة- عين الدفلى- بجاية- تيارت- تبسة- وهران)

الاستعلام عن نتائج المراسلة في الجزائر.

من المقرر ظهور النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للتيسير علي المواطنين الحصول عليها والطريقة كما يلي.