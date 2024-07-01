أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في جميع المصانع بالمشال

أصبحت أسعار مواد البناء اليوم في ارتفاع متزايد بسبب حالة التضخم التي تشهدها البلاد وازدياد أسعار كافة السلع والمنتجات، وقد شهد سعر حديد عز ارتفاع متزايد اليوم حيث وصل آخر ارتفاع للطن الواحد حوالي 695 جنيه، في حين أن أسعار باقي أنواع الحديد فقد استقرت عند مستوياتها المسجلة في الفترة الأخيرة.

أسعار مواد البناء اليوم

إليكم كافة التفاصيل حول أسعار مواد البناء اليوم والتي تتمثل في الحديد والأسمنت وغيرها في العديد من الشركات وذلك بداية من تعامل اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، وقد شهدت أسعار الحديد ارتفاع ملحوظ في الأسواق المصرية وجاءت كالتالي:

وصل سعر الحديد الاستثماري حوالي 42.190 جنيه مصري للطن الواحد، وذلك بزيادة وصلت إلى 1538 جنيه لكل طن.

أما حديد عز فقد وصل سعر الطن منه حوالى 41.546 بزيادة قدرها 695 جنيه مصري لكل طن.

وتزايدت أسعار الحديد للمستهلك ما بين 500 إلى 1000 جنيه.

فقد سجل حديد بشاي سعر 41 ألف لكل طن.

وسعر حديد شركة المصريين وصل إلى 41 ألف جنيه لكل طن.

أما حديد الكومي فقد وصل سعر الطن منه حوالى 38 ألف جنيه.

سجل سعر حديد مصر ستيل مبلغ 38 ألف جنيه لكل طن.

في حين شهد سعر حديد العشرى مبلغ 37.5000 لكل طن.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

إليكم أسعار الأسمنت اليوم السبت في بوابة الأسعار العالمية والمحلية: