ألحق شيل حوت الكهرباء من الفيشة.. جهاز صغير خطير في كل منزل يرفع فاتورة الكهرباء الي 800 جنيه اغلقه فورا

أرتفاع فاتورة الكهرباء، مع أزمة الطاقة الكبيرة التي يشهدها الوضع العالمي فإن ارتفاع فواتير الكهرباء يزداد بشكل متسارع وتحاول الدول حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك وما لا يعلمه الكثيرين أن هناك بعض الأجهزة التي تستهلك الكهرباء على الرغم من عدم تشغيلها، بمجرد وضع فيشة هذا الجهاز في الكهرباء فهو يقوم باستهلاك الكهرباء ويتسبب في ارتفاع الفواتير بشكل مبالغ فيه وهذا ما يشتكي منه العديد من المواطنين لذا سنتعرف معا اليوم على أجهزة تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء عليك الحذر منها.

جهاز غير متوقع في المنزل يرفع استهلاك فاتورة الكهرباء

على الرغم من قيام المواطنين بفصل جميع الأجهزة إلا أنهم يلاحظون أرتفاع فاتورة الكهرباء لتتعدي 800 جنيه وذلك يكون بسبب ترك بعض الأجهزة الغير متوقعة في الكهرباء على اعتقاد منهم أنهم بذلك لا يستخدمونه.

ولكن قد أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن بعض الأجهزة الغير متوقعة في المنزل هي السبب وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء وأهم جهاز هو الريسيفر، فعلي الرغم من صغر حجمه إلا أنه يستهلك الكهرباء بشكل كبير ويكون سبب أساسي في ارتفاع الفاتورة بسبب ترك الفيشه فى الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامه ليستمر الريسيفر بسبب شاشة عرض البيانات في سحب الكهرباء واستهلاكها.

أجهزة كهربائية صغيرة سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

هناك بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة التي على الرغم من إغلاقها إلى أنها تستمر في سحب الكهرباء وتسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء وأهمها ما يلي:

جهاز الروتر المنزلي

جهاز الروتر المنزلي على الرغم من صغر حجمه إلا أن تركه يعمل لساعات متواصلة مع عدم إغلاقه في الليل في وقت عدم استخدامه يكون السبب الأساسي في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

لذلك ينصح الخبراء بفصل الجهاز في المساء قبل النوم وهذا يقلل من الأستخدام بشكل ملحوظ.

شاحن الموبايل

يعتقد مستخدمي الهواتف أن ترك الشاحن في الهاتف لا يستهلك الكهرباء ولكن هذا اعتقاد خاطئ فاستمرار وجود الشاحن في الكهرباء على الرغم من عدم توصيله بالهاتف إلا أنه يكون مصدر من مصادر استهلاك الكهرباء وارتفاع للفاتورة بصورة كبيرة.

الغلاية الكهربائية

أهم جهاز يكون السبب الأساسي في ارتفاع فاتورة الكهرباء هو الغلاية الكهربائية حيث أنها تستهلك في فصل الشتاء ما يقرب 310 كيلو وات في الشهر لذلك فواتير الكهرباء تكون مبالغ فيها.

لذلك يفضل التقليل من استخدام الغلاية الكهربائية أو استبدالها بالطرق التقليدية أو الحرص عند استخدامها على عدم ترك الفيشة فى الكهرباء رغم إغلاق الغلاية لأن ذلك يستهلك الكهرباء أيضاً.