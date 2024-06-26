لولو صارت شرطيه ياولاد الحقوها.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي

قناة وناسه من اشهر قنوات الاطفال في جميع دول الوطن العربي وفي مصر فهي حديث جميع الاشخاص،ويرغب الامهات في تنزيلها لابنائهم حتى يستمتعوا بها فان الطفل يقضي وقت شيخ فهي من القنوات الترفيهية والتعليمية التي تقدم سلوكيات وبرامج تعليميه للطفل يمكن من خلالها أن يكتسب مهارة أو أخلاقيات من خلال اغاني سهله وبسيطه يستطيع الطفل ان يحفظها، كذلك تقدم شخصيات كرتونية يتعلق بها الطفل ويقلدها وتقدم له السلوكيات الصحيحة مثل شخصية لولو المفضلة عند جميع الأطفال والذي يعشقها مختلف الأعمار، لذلك سوف نعرض لكم تردد القناه خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل

تستطيع أن تستمتع بما تقدمه قناة وناسة لطفلك من افلام كرتونيه واغاني وبرامج ومسابقات على القمر الصناعي يعمل من خلال التردد التالي:

تردد القناة 11670.

معدل الترميز 27500.

استقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.



مميزات قناة وناسة

قناه وناسة لها العديد من المزايا التي توفرها للمشاهدين سوف نذكر البعض منها وهي كالتالي: