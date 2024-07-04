“بابا جبلي بالون”.. خلي ابنك يسمع أجمل أغاني بيبي.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تردد قناة طيور الجنة هي قناة لكل الأطفال بمختلف أعمارهم، حيث تربى عليها أجيال كثيرة في الوطن العربي وإلى يومنا هذا نجد عدد كبير من الأطفال متعلقين بها، وذلك لأنها توفر لهم مجموعة من الأغاني التي يعشقونها، كما تعرض مجموعة من برامج الكرتون التي يفضلها الأطفال و ينتظرونها بفارغ الصبر في كل يوم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تردد قناة طيور الجنة متوفر الآن على النايل سات وعرب سات، وتعتبر هذه القناة واحدة من أجمل القنوات التي تسعد الأطفال من خلال تقديمها باقة متنوعة من الأغاني على مدار اليوم دون انقطاع البث:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة طيور الجنة على العربسات

وتبث قناة طيور الجنة أيضًا عبر القمر الصناعي عرب سات الذي يكون تردده كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هي أجمل أغاني قناة طيور الجنة بيبي؟

تحدثنا في السابق أن القناة تقوم بعرض مجموعة من الأغاني المميزة على مدار اليوم وهذه الأغاني كما هي موضحة في السطور القادمة:

أغنية يلا نام.

أغنية ماما جابت بيبي.

أغنية حميدو.

أغنية الأرنب والثعلب.

أغنية الديك بيصحي.

أغنية حروف الهجاء.

أغنية الحلو صار يحبي.

أغنية الراعي الكذاب.

أغنية الحواس الخمسة.

أغنية بابا جبلي بالون.

أغنية البندورة الحمرا.

أغنية شاور شاور.

أغنية ثلاث عصافير.

كل تلك الأغاني أصبح يرددها العديد من الأطفال كل يوم، وذلك لأن القناة تريد أن يتفاعل معها الطفل ويستطيع أن يكتشف مهاراته وأيضًا يطور من تفكيره، وهذا بالطبع هو هدف القناة الأساسي منذ انطلاقها، تعمل من أجل تطوير مهارات الأطفال في الوطن العربي.