شقتك موجودة ومستنياك.. الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي هي حلم يتحقق لذوي الدخل المحدود في مصر و مبادرة حكومية تهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة لهم وتتميز شقق الإسكان الاجتماعي بأنها تباع بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية، مما يجعلها في متناول أيدي محدودي الدخل كما يتم تسليم الشقق كاملة التشطيب، مما يوفر على المشتري تكاليف التشطيب وذات مساحات متنوعة ومواقع مميزة.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في مصر

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي يشغل كثير من الشباب والأسر التي تحتاج إلى شقة ولا تستطيع تحمل نفقات الشقق الموجودة حاليا حيث أن الأسعار أصبحت عاليه جدا وهكذا فإن الحل أمامهم هو الضمان الاجتماعي وكيفية التقديم والاستعلام بعدة تتضح في الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بك إلى الرقم 1124 ستصلك رسالة رد تحتوي على حالة طلبك.

اتصل بالرقم الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول أو اتصل بالرقم 090071117 من أي خط أرضي واتبع تعليمات موظف خدمة العملاء للاستعلام عن حالة طلبك.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي واضغط على ايقونة استعلام عن وحدات سكنية.

اختر المشروع السكني والمحافظة التابعة له وأدخل كافة البيانات المطلوبة ثم اضغط على استعلام لعرض حالة طلبك.

توجه إلى أقرب مكتب بريد مصري وقدم بطاقتك الشخصية والرقم القومي.

اطلب الاستعلام عن حالة طلبك لشقق الإسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

قبل الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي تعرف على الشروط الأساسية للحصول عليها:

أن تكون حاملًا للجنسية المصرية لتتمكن من التقديم.

يجب أن يتراوح عمرك بين 21 و 50 عامًا.

ألا تمتلك أي وحدة سكنية أخرى.

تلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري المحدد.

أن تكون من محدودي الدخل.

الإعلان عن فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تعلن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، اعتبارًا من يوم 30 يونيو الجاري وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المصرية الرامية إلى توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل وتماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة لكل مواطن وتتميز شقق الإسكان الاجتماعي بأسعارها المدعومة، وتشطيباتها الجيدة وموقعها المميز و للتقديم يجب على الراغبين استيفاء الشروط المعلنة من قبل وزارة الإسكان والتوجه إلى مكاتب البريد المصري خلال فترة التقديم، وتقديم المستندات المطلوبة.