طريقة تحديث لعبة أي فوتبول بيس وتعرف على الهدايا و المكافأت

تعد لعبة فوتبول بيس من أكثر الألعاب شهرة في كرة القدم من حيث ألعاب الفيديو، و تتميز هذه اللعبة بأنها تقوم بجعل اللاعب يشعر و كأنه في الواقع، و لها رسومات رائعة و مميزة، و ذلك منذ أن تم إصدار هذه اللعبة في عام 2001، و لقد ظلت هذه اللعبة في القيام بجذب أعداد كبيرة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث لعبة أي فوتبول، و ما هي الهدايا و المكافأة في لعبة فوتبول بيس.

تحديث لعبة أي فوتبول

تستطيع أن تقوم بتحديث لعبة اي فوتبول، و ذلك حيث أن هذه اللعبة متاحة علي المتاجر الإلكترونية المتعددة، و تكون متوافقة مع كافة أنواع الهواتف الذكية، و يتميز هذا التحديث بمجموعة من التحسينات و المميزات و طريقة تحديث اللعبة هي:

أولا قم بالدخول على المتجر الخاص بجوجل بلاي.

بعد ذلك قم بكتابة إسم اللعبة في خانة البحث.

بعد ذلك قم بالضغط على اللعبة،

و بعد أن تظهر اللعبة قم بالضغط عليها.

بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بالتحديث.

بعد ذلك قم بتشغيل اللعبة و القيام بالاستمتاع من خلال التحسينات الجديدة.

الهدايا و المكافأت في لعبة فوتبول بيس

يوجد في لعبة أي فوتبول العديد من الهدايا ومنها: