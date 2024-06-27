طريقة تحديث لعبة أي فوتبول بيس وتعرف على الهدايا و المكافأت

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
طريقة تحديث لعبة أي فوتبول بيس وتعرف على الهدايا و المكافأت

تعد لعبة فوتبول بيس من أكثر الألعاب شهرة في كرة القدم من حيث ألعاب الفيديو، و تتميز هذه اللعبة بأنها تقوم بجعل اللاعب يشعر و كأنه في الواقع، و لها رسومات رائعة و مميزة، و ذلك منذ أن تم إصدار هذه اللعبة في عام 2001، و لقد ظلت هذه اللعبة في القيام بجذب أعداد كبيرة من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث لعبة أي فوتبول، و ما هي الهدايا و المكافأة في لعبة فوتبول بيس.

تحديث لعبة أي فوتبول

تستطيع أن تقوم بتحديث لعبة اي فوتبول، و ذلك حيث أن هذه اللعبة متاحة علي المتاجر الإلكترونية المتعددة، و تكون متوافقة مع كافة أنواع الهواتف الذكية، و يتميز هذا التحديث بمجموعة من التحسينات و المميزات و طريقة تحديث اللعبة هي:

  • أولا قم بالدخول على المتجر الخاص بجوجل بلاي.
  • بعد ذلك قم بكتابة إسم اللعبة في خانة البحث.
  • بعد ذلك قم بالضغط على اللعبة،
  • و بعد أن تظهر اللعبة قم بالضغط عليها.
  • بعد ذلك قم بالضغط على الزر الخاص بالتحديث.
  • بعد ذلك قم بتشغيل اللعبة و القيام بالاستمتاع من خلال التحسينات الجديدة.

الهدايا و المكافأت في لعبة فوتبول بيس

يوجد في لعبة أي فوتبول العديد من الهدايا ومنها:

  • تقوم بتقديم العديد من الهدايا وذلك مثل 280 ألف GB و تعد من أكثر الهدايا التي يتم تقديمها.
  • و يوجد هدايا أخري مثل 200 كوين لكل لاعب و هذا يعطي اللعبة ميزة كبيرة.
  • يستطيع الشخص اللاعب أن يحصل على مكافآت متعددة و متنوعة و ذلك عندما يقوم بالتسجيل لمدة تصل إلى 7 مرات في خلال الموسم.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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