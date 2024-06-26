اضبط تردد قناة وناسة 2024 Wanasah TV على النايل سات وعرب سات واستمتع بأغاني الطفلة لولو

حقق تردد قناة وناسة 2024 نجاح كبير في أن يكون من أهم الترددات الرائجة في جميع محركات البحث، حيث إنها واحدة من أهم قنوات الأطفال التي استطاعت أن تجذب الكبار قبل الصغار على مشاهدتها ومتابعة الأغاني والبرامج التي تعرض على شاشتها في كل وقت، لذا سنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” أجدد تردد لقناة وناسة عبر النايل سات وعرب سات بدون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة وناسة 2024

اشتهرت قناة وناسة بأغاني الطفلة لولو والتي تُحاكي فيها كل مت يحدث لها في البيت مع أمها وأبوها، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الأخرى المليئة بالحركة والألوان التي تجذب الطفل العربي لمشاهدتها، وهي من القنوات المجانية التي يُمكن متابعة محتواها على مدار 24 ساعة بدون دفع أي اشتراكات سواء كانت شهرية أو أسبوعية.

ولتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة عبر الأقمار الصناعية المحتلفة، قوموا بضبط أجهزة استقبالكم عبر الترددات الآتية:-

أولاً:- على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

الاستقطاب عمودي.

ثانياً:- على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 4\3.

قناة وناسة hd

يمكنكم تنزيل تردد قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك سواء على القمر الصناعي النايل سات أو عرب سات من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

اضغط على زر menu على جهاز الريموت الخاص بك.

ستظهر لك قائمة الإعدادات.

اضغط على التركيب، ثم لإدخال قنوات جديدة.

قم بإدخال تردد القناة والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ الذي أوضحناه بالأعلى.

وأخيراً اضغط على كلمة بحث، وانتظر تنزيل القناة على جهازك.

ومن أجمل الأغاني على قناة وناسة:-