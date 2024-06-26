رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي وموقع تعليم

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتائج البكالوريا المغرب 2024، حيث صرحت وزارة التربية المغربية عن انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات، وقرب ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، كما أعلنت الوزارة عن إتاحة النتيجة إلكترونيًا من خلال عدة مواقع سوف نستعرضها معكم في مقالنا اليوم.

موعد نتائج البكالوريا المغرب 2024

أعلنت وزارة التربية المغربية عن ظهور نتائج البكالوريا المغرب 2024 اليوم الأربعاء الساعة الثانية عشر بتوقيت المغرب 26-6-2024م وتستمر حتى 27-6-2024م، أما الدورة الاستدراكية من المتوقع ظهورها يوم 19 يوليو، ويرجى متابعة موقع الوزارة باستمرار للاطلاع على أحدث التجديدات.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي أو موقع تعليم ما أو موقع نتائج باك المغرب، كما يمكن الحصول عليها من خلال خدمة sms بدون الحاجة إلى الانترنت، ويتم ذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم للحصول على النتائج إلكترونيًا دون عناء الذهاب إلى المدارس.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب 2024

يمكن لطلاب البكالوريا بالمغرب الاستعلام عن نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائج الباك المغرب باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية بالمغرب.

النقر على “نتائج الامتحانات”.

تحديد خيار “نتائج البكالوريا”.

كتابة رقم المسار الخاص بالطالب.

النقر على كلمة “بحث”.

ستظهر نتيجة الطالب ودرجاته التفصيلية في كل مادة على حدة.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب عبر تعليم

يمكن للطلاب أيضًا الحصول على نتائجهم باستخدام رقم الترشيح الخاص بهم من خلال موقع taalim.ma وذلك بتسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني [email protected] وإدخال الرقم السري الخاص بالطالب ثم اتباع الخطوات التالية:

تفعيل البريد الإلكتروني الخاص به.

زيارة الموقع الإلكتروني massarservice.men.gov.ma.

تغيير كلمة المرور الخاصة بالطالب إلى كلمة مرور جديدة.

ثم تسجيل الدخول إلى taalim.ma باستخدام كلمة المرور الجديدة.

ومن ثم الحصول على نتائج البكالوريا بصورة مباشرة.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب عبر sms

كما يمكن لطلاب البكالوريا بالمغرب الحصول على نتائجهم عبر رسائل sms باتباع الخطوات التالية: