شوف أغاني لولو طول اليوم.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تتميز قناة وناسة بمحتواها المتنوع والمميز الذي يستهدف الأطفال بشكل رئيسي، وتعمل على تقديم برامج تربوية، دينية، ترفيهية، وثقافية تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوك الحسن لدى الأطفال، تقدم القناة محتوى بجودة عالية HD، مما يساهم في تحسين تجربة المشاهدة، ويتوفر استقبالها عبر الأقمار الصناعية الرئيسية مثل عرب سات ونايل سات.
تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات
إليك التفاصيل الدقيقة لتردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية لعام 2024:
على نايل سات:
- التردد: 11470 ميجاهرتز
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3
- جودة البث: HD
على عرب سات:
- التردد: 11270 ميجاهرتز
- معدل الترميز: 27500
- معامل الاستقطاب: رأسي
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3
- جودة البث: HD
تثبيت قناة وناسة على جهازك 2024
لتثبيت قناة وناسة على جهازك الشخصي لعام 2024 والاستمتاع بمحتواها المتنوع والمميز، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بالضغط على زر “القائمة” على جهاز التلفاز أو الريسيفر الخاص بك.
- بمجرد فتح القائمة الرئيسية، ابحث عن خيار “إعدادات” أو “Settings”.
- بعد الدخول إلى إعدادات الجهاز، ابحث عن “قائمة الترددات” أو “Satellite Settings”.
- اختر خيار “إضافة تردد جديد” أو “Add New Frequency”.
- أدخل التردد الجديد لقناة وناسة بالتفاصيل التالية:
- حسب القمر الصناعي الذي تستقبل منه (11470 على النايل سات أو 11270 على عرب سات).
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3
- عمودي على النايل سات ورأسي على عرب سات.
- بعد إدخال البيانات، اختر خيار “بحث” أو “Search” للبدء في البحث عن القناة.
- ستظهر قناة وناسة بعد البحث، قم باختيارها وثبّتها على قائمة القنوات الخاصة بك.