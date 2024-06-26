شوف أغاني لولو طول اليوم.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تتميز قناة وناسة بمحتواها المتنوع والمميز الذي يستهدف الأطفال بشكل رئيسي، وتعمل على تقديم برامج تربوية، دينية، ترفيهية، وثقافية تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوك الحسن لدى الأطفال، تقدم القناة محتوى بجودة عالية HD، مما يساهم في تحسين تجربة المشاهدة، ويتوفر استقبالها عبر الأقمار الصناعية الرئيسية مثل عرب سات ونايل سات.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

إليك التفاصيل الدقيقة لتردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية لعام 2024:

على نايل سات:

التردد: 11470 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة البث: HD

على عرب سات:

التردد: 11270 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة البث: HD

تثبيت قناة وناسة على جهازك 2024

لتثبيت قناة وناسة على جهازك الشخصي لعام 2024 والاستمتاع بمحتواها المتنوع والمميز، يمكن اتباع الخطوات التالية: