هتاخد تموين يكفيك سنه.. اضافة المواليد على بطاقة التموين والشروط واماكن التقديم.. تموينك هيزيد وانت قاعد مكانك

اضافة المواليد على بطاقة التموين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وضع مجموعة من الشروط والمعايير لتسجيل المواليد الجدد في منظومة التموين لعام 2024،هذا القرار الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يهدف إلى تمكين الأسر من إضافة أطفالهم إلى بطاقات التموين للحصول على مزيد من الدعم، وأوضحت الوزارة أن جميع مكاتب التموين في المحافظات المختلفة بدأت.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

اضافة المواليد على بطاقة التموين، وزارة التموين أعلنت أنه يمكن لجميع المواطنين تقديم طلبات إضافة المواليد في الفروع التموينية المحلية، وليس عبر البوابة الرقمية لمصر أو موقع دعم مصر كما هو معمول به حاليا، لم يتم بعد السماح بإضافة المواليد على بطاقات التموين، وسيتم ذلك بعد صدور القرار الرسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

بناء على شروط إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024 لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية، والتي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية كما يلي:

أولا، يتطلب إضافة أي فرد جديد إلى بطاقة التموين وجود ثلاثة أشخاص على الأقل مسجلين بالفعل على البطاقة.

ثانيا، يجب أن يكون الطفل المراد إضافته ينتمي إلى أسرة مستحقة للدعم التمويني.

ثالثا، يتم تحديد عدد الأفراد المسموح بهم في البطاقة بأربعة، ويشمل هذا العدد الزوج والزوجة واثنين من أبنائهم.

رابعا، يجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة الشهري 2500 جنيه مصري لإضافة المواليد إلى البطاقة.

اماكن استلام الأوراق اللازمة وتقديمها