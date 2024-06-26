هتبهرك بمميزاتها.. أقوى إضافات تحديث ماين كرافت 1.21 Minecraft الجديد وخطوات تنزيل اللعبة على الهاتف

العديد من الإضافات التي تم وضعها في الإصدار الأخير من لعبة ماين كرافت، لكن يرغب جميع المستخدمين في معرفة أقوى إضافات تحديث ماين كرافت 1.21، والتي أحدثت ضجة وجدل كبير بين جميع المستخدمين من حول العالم، حيث تتضمن تلك الإضافات بعض الموارد التي تضيف تشويق ومتعة إلى اللاعب طوال المباراة، والتي تعد مليئة بالمغامرات المختلفة والاكتشافات المذهلة.

خطوات تنزيل ماين كرافت 1.21 التحديث الجديد

للحصول على الإضافات الجديدة، وتحديدا أقوى إضافات تحديث ماين كرافت 1.21، عليك بتحميل النسخة الأخيرة حتى تبدا في اكتشاف الموارد الجديدة المتمثلة في الفضة والحديد والفحم، والتي تعمل على تعزيز قدرة اللعب داخل ماين كرافت، وحتى تبدأ في تحميل التحديث الجديد عليك بتطبيق التالي:

يتم زيارة متجر التطبيقات أولا، ويجب اختيار المتجر المناسب لهاتفك، والذي بالتأكيد يعد متوفر على جميع الهواتف تبعا لنظام التشغيل.

ثم تأتي مرحلة البحث والعثور عن لعبة ماين كرافت الإصدار الأخير، وتتم من خلال زيارة شريط البحث

ثم البدء في تدوين اسم اللعبة.

ثم يتم النقر على علامة البحث المتوفرة في جانب الصفحة الرئيسية، ومن بعدها تظهر صفحة جديدة تحمل بها لعبة ماين كرافت.

في الصفحة الجديدة تتواجد أيضا أيقونة تحديث، والتي يتم الضغط عليها لتحميل آخر إصدار متوفر من ماين كرافت.

التحديثات الجديدة لماين كرافت

بعد أن تتمكن من استقبال اللعبة على هاتفك بالإصدار الأخير لها، يصبح بإمكانك الاستمتاع بالتحديثات الجديدة، والتي سنوضحها لكم كالآتي: