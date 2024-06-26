“للاستخدام الشخصي فقط” حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي cbl.gov.ly والشروط اللازمة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق خدمة إلكترونية مبتكرة تتيح للمواطنين الليبيين حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي بالدولار الأمريكي بسهولة عبر الإنترنت، تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية الحصول على العملة الأجنبية وتحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، عبر هذه الخدمة، يمكن للمواطنين التسجيل وحجز المبلغ المطلوب ليتم صرفه من البنك المحلي التابع لهم بمجرد توفر المبلغ.

خطوات حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي

للاستفادة من خدمة حجز مبلغ 4000 دولار أمريكي من مصرف ليبيا المركزي، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي. إدخال البيانات الشخصية مثل معلومات التواصل، رقم الجواز، والرقم الوطني. التأكد من صحة البيانات المدخلة وأدخل رمز التحقق المرئي في المكان المخصص. حدد المبلغ الذي ترغب في حجزه وأدخل رقم الحساب بصيغة IBR. اضغط على زر الحجز ليتم تحديد موعد مناسب لك من قبل الجهات المختصة.

شروط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي

للاستفادة من خدمة حجز الدولار الأمريكي، يجب الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعها مصرف ليبيا المركزي لضمان تنظيم العملية، ويجب الالتزام بجميع الشروط وهي:

الجنسية الليبية والإقامة الكاملة بها. السن القانونية لا يقل عن 18 عاماً. المطابقة المالية للمبلغ المطلوب يعادل قيمة الدولارات بسعر الصرف اليوم. الحد الأقصى للمبلغ هو 4000 دولار أمريكي. التحويل الداخلي من حساب إلى آخر داخل المصرف. التأكد من صحة البيانات البنكية بدقة وصحة. الالتزام بالمواعيد من قبل البنك المركزي الليبي. الاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية. الإقامة داخل ليبيا يجب أن يكون مقدم الطلب مقيماً داخل الأراضي الليبية.

هذه الشروط تهدف إلى تنظيم عملية الحصول على الدولار وضمان استفادة المواطنين الليبيين من هذه الخدمة بشكل فعّال وآمن دون الحاجة لاستخدام أساليب غير قانونية للحصول عليها.