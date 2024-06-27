شفرات بلاحدود … اجدد شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024 هتخليك حريف فى اللعب 

لعبة جاتا سان اندريس GTA: San Andrea هي واحدة من أشهر الألعاب في سلسلة جراند ثيفت أوتو (Grand Theft Auto) التي طورتها شركة روكستار جيمز(Rockstar Games) منذ إصدارها الأول في عام 2004 حيث أصبحت اللعبة محط اهتمام العديد من اللاعبين حول العالم بفضل عالمها المفتوح الواسع قصتها المثيرة باستخدام الشفرات ستصبح تجربة لعب جاتا سان أندرياس أكثر إثارة وسهولة مما يسمح لك بالتركيز على الاستمتاع بالقصة والمهام المختلفة دون القلق من التحديات الصعبة التي قد تواجهها في اللعبة.

شفرات لعبة جاتا سان اندرس 2024

هناك العديد من الشفرات التي يمكن استخدامها في لعبة جاتا سان أندرس لتحسين تجربة اللعب وتسهيل تحقيق الأهداف. إليك بعض الشفرات الشهيرة التي تعمل بشكل جيد في عام 2024 فمن أهم هذه الشفرات:

شفرات أسلحة

LXGIWYL: مجموعة أسلحة

PROFESSIONALSKIT: مجموعة أسلحة

UZUMYMW: مجموعة أسلحة

شفرات صحة ودروع ومال

HESOYAM : صحة كاملة، درع كامل، و250,000 دولار

شفرات الشرطة

ASNAEB: إزالة مستوى الشرطة

AEZAKMI: الشرطة لا تلاحقك أبدًا

شفرات المركبات

ROCKETMAN: الحصول على حقيبة نفاثة

AIWPRTON: الحصول على دبابة Rhino

CQZIJMB: الحصول على سيارة Bloodring Banger

JUMPJET: الحصول على طائرة حربية Hydra

شفرات اللعب

SPEEDFREAK: جميع السيارات تصبح سريعة

FULLCLIP: ذخيرة لا تنتهي

شفرات الطقس

AFZLLQLL: طقس مشمس

ICIKPYH: طقس شديد الحرارة

ALNSFMZO: طقس غائم

أهمية شفرات جاتا

توفر أكواد لعبة جاتا سان أندرياس العديد من الفوائد والإمكانيات التي تضفي على تجربة اللعب إثارة ومتعة أكبر إليك بعض النقاط البارزة حول هذه الشفرات: