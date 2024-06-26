“أخر اخبار الوجبة السابعة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 pdf كـل المحافظات موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار
“أخر اخبار الوجبة السابعة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 pdf كـل المحافظات موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن أنها تدرس حاليًا الطلبات المقدمة وبعدها سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، والرعاية الاجتماعية واحدة من البرامج التي تقدمها العراق لمواطنيها الأشد احتياجًا ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة أي الأشخاص المشمولين بالدعم من قبل وزارة العمل بعدما تفحص الطلبات جيدًا وتعرف من الذي يستحق الدعم بالفعل ممن لا يستحقه وذلك طبقًا للشروط، أي أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة سيكونون من ضمن الكشوفات المشمولة في الوجبة السابعة، ومن المنتظر أن تٌعلن الوزارة عن تلك الكشوفات خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء دراسة الطلبات وكذلك فور توافر التخصيص المالي من جانب المالية العراقية.

تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

بعدما تعلن الوزارة عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 يمكن الاستعلام عنها من خلال منصة مظلتي على شبكة الإنترنت واستكمال باقي الخطوات كما سنوضح في السطور التالية:

  • ادخل على الموقع الرسمي منصة مظلتي على شبكة الإنترنت.
  • ابدأ في عملية تسجيل الدخول من خلال كاتبة “اسم المستخدم وكلمة المرور” بشكل صحيح.
  • بعد ذلك اضغط على تبويب “الخدمات الإلكترونية” ستجدها في الصفحة الرئيسية.
  • بعد ذلك اختار “أسماء الرعاية الاجتماعية”.
  • حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها (السابعة).
  • قم باختيار المحافظة التي تتبعها أو التي يتبعها صاحب الطلب.
  • سيطلب منك الموقع أن تدخل عدة بيانات؛ ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي الخانات المخصصة لها.
  • في النهاية اضغط على “استعلام” وستظهر أمامك النتيجة وإذا كنت من ضمن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة أم لا.
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أحمد

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