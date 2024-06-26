ظهرت رسميًا.. نتائج الثانوية العامة 2024 قطر الدور الأول برقم الجلوس بوابة المعارف eduservices.edu.gov.qa

ننشر لكم نتائج الثانوية العامة 2024 قطر الدور الأول بوابة المعارف، حيث يسعى العديد من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية القطرية إلى الحصول على معلومات حول نتائج الثانوية العامة الدور الأول 2024 عبر الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة التربية والتعليم؛ يتيح الرابط أيضًا للطلاب الاطلاع على خدمات إلكترونية متنوعة تسهم في تسجيلهم في الجامعات والكليات والحصول على المعلومات الضرورية لمساراتهم التعليمية المستقبلية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر

وزارة التربية والتعليم في قطر كشفت عن تفاصيل رابط نتائج طلاب الثانوية العامة للدور الأول 2024، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج بسهولة عبر بوابة المعارف الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى بوابة معارف الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم في قطر.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، لتسجيل الدخول إلى حسابك.

انتقل إلى خدمات التعليم والطلاب داخل البوابة.

اختر خيار “نتيجة الثانوية العامة” للدور الأول.

أدخل رقم جلوسك كما هو مسجل في النظام.

انقر على زر البحث لعرض نتيجتك.

ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجتك بمجرد إعلانها رسميا من قبل الوزارة.

توزيع درجات الثانوية العامة في قطر

في قطر، يتم توزيع درجات الثانوية العامة وفقًا لنظام محدد من قبل وزارة التربية والتعليم. المواد الأساسية المطلوبة تشمل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، والدين الإسلامي، وتمثل هذه المواد 60% من الدرجة النهائية، أما المواد الاختيارية، فتشمل المواد الإنسانية مثل الجغرافيا والفلسفة والأدب والتاريخ، والمواد العلمية مثل الفيزياء والرياضيات والأحياء، وتشكل 40% من المجموع الكلي للثانوية العامة.