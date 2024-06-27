ظهــــرررت رسميـــاا.. “رابط نتائج البكالوريا برقم المسار المغرب 2024 bac.men.gov.ma

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المغرب عن رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج البكالوريا برقم المسار المغرب وهذا تسهيلا للوقت والجهد بدلا من الذهاب لأي مكان في ظل هذا الطقس، يجب العلم أن مرحلة البكالوريا من المراحل التي حازت على اهتمام من قبل الجهات التعليمية المسؤولة وذلك نظرا لأهميتها عند الطلاب وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج البكالوريا برقم المسار المغرب

يرغب عدد كبير من الطلاب الاطلاع على نتائج البكالوريا برقم المسار، لذلك يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة بنتائج المغرب. ثانيا يرجى كتابة رقم المسار الخاص بالطالب بشكل صحيح. ثالثا بمجرد الضغط على زر الاستعلام وسوف تحصل على النتيجة بنجاح سواء إذا كنت ناجح أو راسب.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البكالوريا بطريقة أخرى وهي من خلال رقم الهاتف المحمول ولكن يجب أولا تسجيل رقم الهاتف عبر فضاء متمدرس حتى تحصل على النتيجة من خلاله بنجاح.

موعد ظهور نتائج البكالوريا المغرب

وفقا لما نقلته وزارة التربية والتعليم المغربية أنه من المقرر ظهور نتائج البكالوريا العادية يوم الخامس والعشرين من يونيو، بينما سوف تظهر نتائج البكالوريا الاستدراكية يوم الثالث والعشرين من يوليو.

خطوات تقديم الاعتراض

في حال حصول الطالب على نتائج غير مرضية في مادة ما يمكنه تقديم اعتراض وهذا من أجل إعادة تصحيح الأوراق مرة أخرى، وهذا سوف يكون من خلال فضاء متمدرس وهو مستمر لمدة 3 أيام من بعد ظهور النتائج.