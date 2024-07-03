“هتاخد شقة على الجاهز”.. اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق 2024.. حمل الآن كشوفات الأسماء

يعد مشروع سماية من أكبر المشاريع السكنية بالعراق، والذي تهدف من خلال دولة العراق إلى توفير مباني سكنية إلى فئات معينة من المواطنين، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق وعن بدء توزيع الوحدات السكنية عن الأشخاص التي توفرت لديهم الشروط التي أعلنت عنها من قبل، لذلك سنوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية في هذا المقال ابقوا معنا.

اسماء المسجلين بالوحدات السكنية بسماية العراق

قدم مشروع سماية مجموعة كبيرة من الشقق التي تكون مساحتها بين 120 إلى 140 متر مربع، وذلك يكون بتصميم يتماشى مع طبيعة المجتمع الشرقي، وقد تم توفير رابط إلكتروني للاستعلام ويكون كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للاستثمار العراقية.

الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اضغط على حقل أسماء المستفيدين من الخدمات.

ملء النموذج بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على زر “الاستعلام”.

ما هي مميزات مشروع سماية في العراق 2024؟

يسعى مشروع سماية السكني إلى تحقيق عدة أهداف، لذلك يتميز بعدة مميزات كما هي متمثلة على النحو التالي: