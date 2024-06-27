خطوات التسجيل في منصة اوبن ايميس بالاردن 2024

هناك عدد كبير جدا من الطلاب بدولة الأردن يبادرون بالبحث بصفة مستمرة على كيفية التعرف لنتائج الامتحانات التي قاموا بها في كافة المراحل الدراسية بعدد كبير جدا من المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن، ولهذا السبب قامت بتوفير منصة أوبن أيميس أشهر وأفضل المنصات التي تساعد على تقديم بعض الخدمات المتعددة لجميع الطلاب وجميع المعلمين، وكافة أولياء الأمور للاطلاع على بيانات أبنائهم وشرح بعض الدروس في جميع المواد الدراسية عن طريق الأون لاين، التي تتم تواصل قوي ما بين المعلم وما بين الطالب حتى يستطلع جميع دروسه بكل سهولة

التسجيل في منصة أوبن ايميس لجميع طلاب الأردن

من السهل أن نقوم بالتسجيل رسميا في منصه اوبن او ايميس على الخدمات الكثيرة التي يتم توفيرها وعلى الاطلاع للنتيجة التي يمكن أن نحصل عليها بكل سهولة وخطوات التسجيل تكون وفقا لما يلي:-

أولا يجب أن نقوم بالضغط مباشرة على الصفحة الالكترونية لاوبن ايمس .

ثم نقوم بالنقر على أيقونة المعلومات.

ونبدأ بتسجيل المعلومات الدقيقة ثم نضغط على الصفحة الرسمية.

ونبدأ بتسجيل الحساب.

ثم يتم كتابة الاسم مع كتابة كلمة المرور.

ثم نقوم بالضغط على حفظ كلمة المرور.

قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

سوف تستطيع في وقتنا الحالي أن تستفيد من الخدمة بشكل كامل.

خطوات التعرف على النتائج عبر منصة أوبن ايميس الأردن

هناك خطوات دقيقة يمكن أن نتعرف من خلالها على نتيجة الطلاب عبر منصة أوبن إي ميس بدولة الأردن وخطوات الحصول على نتيجة تكون وفقا لما يلي:-