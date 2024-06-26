الأن نتائج الثالث متوسط pdf 2024 دور أول صلاح الدين وكٌــــل المحافـظـات بالاسم فقط عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث متوسط pdf في عموم العراق وذلك بعدما صرحت الوزارة بقرب ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة مما زاد من توتر الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لأن مرحلة الثالث متوسط مرحلة تعليمية فارقة في حياة كل طالب وبالتالي يحتاج كل طالب أن يحصل على درجات مرتفعة، وإليكم التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط pdf

في ظل بحث الجميع عن استخراج نتائج الثالث متوسط pdf بشكل مكثف مقارنة بالأيام السابقة فحددت وزارة التربية العراقية موعداً متوقعاً لظهور النتائج حيث صرح المتحدث الرسمي للوزارة عن اقتراب انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق ورصد وتجميع الدرجات الخاصة بدفاتر إجابات الطلاب بشكل رسمي وبعدها سيتم اعتماد النتائج، وأكد على أن نسب نجاح الطلبة في جميع المواد مطمئنة وأفضل من الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن تنتهي كافة الأعمال مع بداية الأسبوع المقبل ومُتوقع ظهورها يوم السبت القادم.

استخراج نتائج ثالث متوسط دور أول 2024

يمكنك استخراج نتائج الثالث متوسط pdf من خلال الدخول على موقع وزارة أو موقع نتائجنا الوزاري حيث ستظهر عليه النتائج الخاصة بكل محافظات العراق، وبالتالي الاستعلام عنها إلكترونياً وهم جالسين في منازلهم بدلاً من الذهاب للمدرسة وتضيع الوقت، وفيما يلي خطوات الاستعلام:

ادخل على الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية .

. بعد ذلك اكتب “رمز التحقق” الظاهر أمامك بشكل صحيح.

اختر الخدمات الإلكترونية ومن ثم حدد نتائج ثالث متوسط واختر العام الدراسي والدور الأول.

استكمل باقي البيانات كالاسم والرقم الامتحاني.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على “استعلام” لتظهر لك النتيجة بالفصيل.

كما يمكنك أيضًا الاستعلام من خلال الدخول على موقع نتائجنا واستكمال باقي الخطوات كالتالي: