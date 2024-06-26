الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني 2024

هناك عدد كبير جدا من المواطنين يبادرون بالبحث على كيفية الاطلاع على المخالفات المرورية التي قاموا بها باستخدام الرقم الألماني وهي أحد الطرق الأساسية والتي من ضمن هذه الطرق هي مواكبة التطور والتحول الرقمي للتقنية‏ الحديثة فهي أفضل ما قامت به معظم الدول من ضمنها الحكومة العراقية حتى نمنع أي ازدحامات أو أي فرصة التكدسات والإصابة بأمراض كثيرة والتعطل عن العمل كل هذا مع الطرق الإلكترونية التي سوف نتحدث عنها اليوم

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم الألماني

بالفعل يمكننا أن نقوم بالاستعلام رسميا عن إحدى المخالفات المرورية وهي إحدى القيمة الخاصة بالمخالفات وبدلا من أن نقوم بالذهاب إلى مؤسسة العامة للمرور يفضل أن نتبع المنصة الرقمية أو الطرق الإلكترونية التي قامت الحكومة العراقية بتوفيرها وتكون طبقا لما يلي:-

اولا على المواطن أن يكون الدخول مباشرة عبر الصفحة الالكترونية اور.

نضغط الآن على إظهار النتيجة وسوف نوضح بيانات رسمية بعد الانتهاء من ذلك.

نقوم بالضغط على خدمات الإلكترونية.

ثم نقوم بالضغط على الاستعلام نضغط الآن على معرفة المخالفات المرورية.

ثم نضغط الآن على البيانات الخاصة مثل الرقم الهوية الوطنية ورقم السيارة.

اضغط الآن على استكمال جميع البيانات والإجراءات والمعلومات.

سوف يظهر أمامك الآن بيانات المخالفات التي قمت بارتكابها

طريقة تسديد غرامات المرور 2024

يمكننا من اليوم أن نقوم بالاستعلام رسميا عن بعض المخالفات المرورية والتي نتعرف على قيمتها بشكل رسمي وهي وسيلة عملية الدفع و بإمكاننا أن نقوم باستعدادها بطرق الكترونية أيضا طريقة السداد تكون وفقا لما يلي:-