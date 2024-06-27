جميع طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط العراق مشغولون بالبحث عن النتائج، حيث انها من اهم ما يرغب العديد من الطلاب في التعرف عليه بعد أن أوضحت وزارة التربية والتعليم في العراق ان النتائج سوف يتم الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لها واكدت أنه تم الانتهاء من اختبارات الطلاب وجاري رصد الدرجات وتصحيح أوراق الامتحانات لجميع الطلاب في كافة المدارس العراقية، وسوف يتم رفع النتائج بعد مراجعة الدراجات مباشرة لذلك سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024 خلال هذا المقال.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 سهله وبسيطه يمكن لجميع الطلاب والتعرف عليها حتى يستطيع الحصول على النتائج والاطمئنان عليها، لذلك يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على تسجيل الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

ثم قم بادخال البيانات المطلوبة ويضغط على نتائج الطلاب.

واحدد نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول.

ثم أدخل أسم الطالب ورقم الامتحان الخاص به وسوف يتم عرض كشوفات بأسماء الصف الثالث متوسط 2024.

وكذلك يتوفر لك تحميل الاسماء pdf عبر الموقع مباشرة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

تسعى وزارة التربية والتعليم في العراق استخدام الانترنت وطرق الحديثة ومن أهمها اصدرت موقع نتائجنا الذي من خلاله يمكن ان تتعرف على النتائج بشكل سهل وسريع،، حيث يمكن ان تدخل رقم الامتحاني للطالب وتحدد النتائج وسوف تستطيع التعرف عليها وتحميلها بصيغة pdf.