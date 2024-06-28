فرح عيالك بأحلى الأغاني.. الآن تردد قناة تنة ورنة الجديد مجاناً بجودة HD

قناة تنة ورنة تعتبر أحد أهم القنوات الفضائية للأطفال، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية الجديدة والقديمة، مما أدى إلى ارتفاع نسب المشاهدة، وبعد تغيير تردد القناة، فقد بدأ الكثيرون بالبحث عن طريقة استقبالها عبر جميع الأقمار الصناعية، تابع هذا المقال لمعرفة تردد قناة تنه ورنه لعام 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة تنة ورنة الجديد لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات

التنزيل قناة تنة ورنة على التلفزيون الخاص بك يجب اتباع إرشادات القناة التالية، وهي كما يلي:

التردد: 11853.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

نوع التشفير: مفتوحة.

طريقة استقبال قناة تنة ورنة الجديدة لعام 2024 بالتفصيل

ويمكن اتباع الخطوات التالية حتى يتم تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك للاستمتاع بأفضل الاغاني، وهي كما يلي:

اضغط على زر القائمة في ريموت الرسيفر التلفزيوني. اختر خيار ضبط القنوات. حدد التركيب اليدوي. أدخل معلومات القمر الصناعي والتردد لقناة تنه ورنه في الحقول المخصصة. اضغط على بحث. ستظهر القناة، اضغط على حفظ لحفظ الإعدادات والاستمتاع بالمشاهدة.

تردد قناة بطوط الجديدة لعام 2024

ويبحث العديد من المستخدمين لقناة تنة ورنة على بعض القنوات الأخرى، التي تقدم محتوى يشبه محتوى القناة الكارتونية الجذابة، وتعتبر قناة بطوط من أكثر القنوات أيضا بحثا عبر الإنترنت حيث يبحث الكثير عن طريقة تنزيل القناة، ويمكن تحميلها على التلفزيون من خلال الآتي: