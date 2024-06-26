طريقة تحديث الواتس آب الذهبي وما هي مميزاته

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن تطبيق واتساب الذهبي، و ذلك حيث يعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي تخص المراسلة الفورية، حيث يتميز هذا التطبيق بمجموعة كبيرة من المميزات و التحديثات أيضا التي لا توجد في تطبيقات أخري، و يتميز واتساب الذهبي بأنه حصل على نسبة إعجاب الكثير من الأشخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي مميزات واتساب الذهبي، و ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي.

مميزات واتساب الذهبي

لقد تم إصدار أول نسخة من تطبيق واتساب الذهبي في خلال السنين الماضية،و يعد هذا التطبيق هو التطبيق الذي يتم إستخدامه بشكل كبير جدا، و به مجموعة كبيرة من المميزات وهي:

تستطيع أن تقوم بتحميل القصص بجودة ممتازة و طبيعية.

يتميز هذا التطبيق بأنه يمتلك خصوصية حيث يساعد المستخدم علي أن يحافظ و بصورة كبيرة علي الخصوصية.

يعمل على إخفاء اخر ظهور للشخص المستخدم.

تستطيع أن تقوم بإزالة الرسالة.

لديه مجموعة من الرموز التعبيرية و أيضا الملصقات التي تستطيع أن تقوم بمشاركتها مع كافة الاصدقاء.

طريقة تحديث الواتس آب الذهبي

تستطيع أن تقوم بتحديث الواتساب الذهبي و ذلك بطريقة سهلة و بسيطة من خلال مجموعة من الخطوات و هى: