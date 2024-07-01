“متاح الآن”.. تعرف على طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق وشروط الحصول على الدعم

تعتبر منحة الرعاية الاجتماعية واحدة من أهم المنح المقدمة في العراق والتي تقدم دعم مالي للمواطنين أصحاب الدخل الشهري المحدود، خاصة أن هناك بعض الفئات مستحقة للدعم في العراق، لذلك يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق في الوجبة الأخيرة خلال الفترة الماضية، لذلك نشرت الوزارة رسالة طمأنينة للمواطنين تأكد فيها أن عملية فرز الأسماء مازالت مستمرة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط حتى تحصل على الدعم الذي تقدم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

عدم تجاوز راتب الأسري الشهري الحد المسموح به من قبل الرعاية الاجتماعية.

تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات المنوط بها.

لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يتخطى 60 سنة.

بينما إذا كانت سيدة المتقدمة فينبغي ألا يتجاوز عمرها 55 عام ولا يقل عن 15 عام.

ألا يكون هناك مصدر دخل شهري ثابت.

أن يكون عراقي الأصل ومقيم بشكل دائم في العراق.

ألا يكون معه مجموعة من الممتلكات باهظة الثمن.

لا يتخطى عدد أفراد الأسرة الأربع أشخاص.

تقديم الوثائق التي توضح موقفه الصحي إذا كان يعاني من إعاقة معينة.

رابط استخراج اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية

توجد بعض الخطوات عند الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق وهي كالآتي: