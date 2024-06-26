سعر ومواصفات هاتف Oppo F27 Pro Plus: الجهاز الذي يُعيد تعريف الفئة المتوسطة بتقنياته المتطورة وتصميمه الأنيق

يُعتبر هاتف Oppo F27 Pro Plus بمثابة نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية ضمن الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والمواصفات التقنية المتقدمة، يأتي الهاتف بمزايا تجعله منافسًا قويًا في السوق، ويُقدم تجربة استخدام متكاملة تُرضي مختلف الأذواق والاحتياجات، مع شاشة AMOLED الساطعة والمعالج القوي والكاميرات الدقيقة، يُعد Oppo F27 Pro Plus خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية بسعر معقول.

مواصفات الهاتف

الوزن والأبعاد 177 جرام، 162.7×74.3×7.9 مم الخامات بلاستيك مع مقاومة للماء والغبار IP69 الشاشة AMOLED 6.7 بوصة، 1080×2412 بيكسل، FHD+ المعالج MediaTek Dimensity 7050، ثماني النواة الذاكرة والرام 128/256 جيجا، 8 جيجا رام الكاميرا الخلفية 64MP + 2MP ماكرو الكاميرا الأمامية 8MP البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 67 وات السعر 335/360 دولار أمريكي

مميزات الهاتف

شاشة AMOLED عالية الدقة مع معدل تحديث 120 هيرتز. معالج قوي يُقدم أداءً متميزًا في الألعاب والتطبيقات. تصميم عصري وأنيق يُلبي الذوق الرفيع. كاميرات عالية الدقة تُقدم صورًا واضحة ومُفصلة. بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع والعكسي. دعم شبكات الجيل الخامس 5G. مقاومة للماء والغبار بمعيار IP69. واجهة ColorOS 14 المبنية على Android 14. خيارات تخزين متعددة لتلبية الاحتياجات المختلفة. تقنيات حديثة مثل بصمة الإصبع تحت الشاشة وFaceunlock.

عيوب الهاتف

لا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي. السماعات الخارجية من نوع Mono. لا يدعم منفذ 3.5 مللي للسماعات. لا يدعم خاصية NFC. مستشعر التقارب الحقيقي قد يكون محدودًا. الكاميرا الأمامية بدقة 8MP قد لا تكون الأفضل في فئتها. الألوان المتاحة محدودة (الأزرق والبنفسجي). لا يتم توجيهه للأسواق المصرية والعربية.

في الختام، يُعد Oppo F27 Pro Plus خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي بمواصفات متوازنة وسعر مناسب، مع مزاياه العديدة وبعض العيوب التي يمكن التغاضي عنها، يُقدم الهاتف تجربة استخدام مُرضية للغاية.