“عبر ديلي موشن“ مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة على dailymotion

مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة

مسلسل تل الرياح تدور احداثه في اطار رومانسي درامي حول ارتباط باران وديلان بعد عداوة كبيرة جمعت بين عائلتهيما وذلك من أجل انهاء الثأر والخصومة ولكنهما سيقعا في الحب بعد أن تتعرض ديلان لحادثة خطف وسيواجها صعوبات ومشاكل أكبر ويحاولان على مدار الحلقات تجاوزها معا، المسلسل من بطولة جوكبيرك يلدرم وجيمري اردا وسلمى كوتلج وهلال كفيت وغيرهم، وقد شهدت الحلقة رقم 127 من المسلسل العديد من الاحداث الشيقة حيث تستمر الحرب حالة الصراع الدائرة بين اطراف العائلتين والتي ستؤثر بشكل مباشر على علاقة باران وديلان اللذان سيبذلا مجهود مضاعف حتى لا يفترقا عن بعضهما.