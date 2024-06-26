“عبر ديلي موشن“ مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة على dailymotion

مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة
مسلسل تل الرياح تدور احداثه في اطار رومانسي درامي حول ارتباط باران وديلان بعد عداوة كبيرة جمعت بين عائلتهيما وذلك من أجل انهاء الثأر والخصومة ولكنهما سيقعا في الحب بعد أن تتعرض ديلان لحادثة خطف وسيواجها صعوبات ومشاكل أكبر ويحاولان على مدار الحلقات تجاوزها معا، المسلسل من بطولة جوكبيرك يلدرم وجيمري اردا وسلمى كوتلج وهلال كفيت وغيرهم، وقد شهدت الحلقة رقم 127 من المسلسل العديد من الاحداث الشيقة حيث تستمر الحرب حالة الصراع الدائرة بين اطراف العائلتين والتي ستؤثر بشكل مباشر على علاقة باران وديلان اللذان سيبذلا مجهود مضاعف حتى لا يفترقا عن بعضهما.
مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة
يتم عرض حلقة جديدة من مسلسل تل الرياح على قناة كانال 7 التركية وذلك يوم الاثنين من كل اسبوع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ويمكن للمتابعين من الوطن العربي مشاهدة سلسل تل الرياح الحلقة 127 مترجمة على المواقع المتخصصة مثل فيديو لاروزا وديلي موشن واليوتيوب، ولاستقبال قناة كانال 7 يمكنكم ضبط ترددها على النحو التالي :
- القمر الصناعي : ترك سات.
- التردد : 12059
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6