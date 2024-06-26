يذوب بالفم.. طريقة عمل بسكويت التمر بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ لا يقاوم

بسكويت التمر من بين أنواع البسكويت البسيطة والمنخفضة التكلفة، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات السريعة المثالية للمناسبات والأعياد ويتميز هذا البسكويت بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، إضافة إلى قوامه المميز الذي يذوب في الفم ويسهل عملية الأكل ويمكنك تقديم هذا البسكويت لأفراد عائلتك في الصباح مع كوب من الحليب، كما يمكنك تقديمه للأطفال كوجبة خفيفة أثناء ذهابهم إلى المدرسة والأهم من ذلك، أن الطريقة التي نقدمها لا تتطلب تخمير أو عجن، مما يجعلها سريعة التحضير بالفعل.
مكونات بسكويت التمر
- ثلاث أكواب دقيق.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- بيضة واحدة.
- كوب سمن.
- نصف ملعقة صغيرة خميرة.
- سمسم للتزيين.
- ربع كوب ماء.
- رشة قرفة.
طريقة تحضير بسكويت التمر
- أحضري وعاء مناسب الحجم، ثم ضعي فيه الدقيق والبيض والخميرة والسمنة ومسحوق البيكنج.
- قلبي جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج.
- أضيفي الماء تدريجيًا إلى المكونات مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة طرية.
- قسمي العجينة إلى نصفين متساويين.
- احضري صينية وادهنيها بالسمن بشكل جيد.
- افردي العجين داخل الصينية ثم ضعي عليه العجوة وافرديها جيدًا ورشي القليل من القرفة.
- افردي كرة العجين الأخرى على سطح العجوة واغلقيها جيدًا من الأطراف لكي لا تخرج العجوة إلى الخارج أو تنشف أثناء التسوية.
- رشي السمسم على العجينة واضغطي عليه لكي يلتصق.
- احضري سكين و ابدئي بتقطيع البسكويت قبل وضعه في الفرن.
- يمكنك عمله بالأشكال التي ترغبين بها.
- ضعي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى يصبح باللون الذهبي.
- ثم يقدم ويمكنك تناوله بجانب المشروبات أو على الفطار.