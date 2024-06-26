يذوب بالفم.. طريقة عمل بسكويت التمر بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ لا يقاوم

بسكويت التمر من بين أنواع البسكويت البسيطة والمنخفضة التكلفة، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات السريعة المثالية للمناسبات والأعياد ويتميز هذا البسكويت بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، إضافة إلى قوامه المميز الذي يذوب في الفم ويسهل عملية الأكل ويمكنك تقديم هذا البسكويت لأفراد عائلتك في الصباح مع كوب من الحليب، كما يمكنك تقديمه للأطفال كوجبة خفيفة أثناء ذهابهم إلى المدرسة والأهم من ذلك، أن الطريقة التي نقدمها لا تتطلب تخمير أو عجن، مما يجعلها سريعة التحضير بالفعل.

مكونات بسكويت التمر

ثلاث أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة واحدة.

كوب سمن.

نصف ملعقة صغيرة خميرة.

سمسم للتزيين.

ربع كوب ماء.

رشة قرفة.

طريقة تحضير بسكويت التمر