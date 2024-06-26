دقائق وتعلن.. بدأ العد التنازلي للاعلان عن نتائج الثالث المتوسط دور أول جميع عموم العراق.. استعلم الان

البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق أصبح موضوع شائع في الأونة الأخيرة، حيث شهدت زيادة في عدد الطلبات المتعلقة بها عبر محركات البحث الرائدة مثل جوجل، خلال فترة الاختبارات التي استمرت لمدة 17 يوما وانتهت في الخامس من يونيو الحالي، لم تظهر أي مشاكل في ورقة الإجابة أو في العمليات اللجنة، بمجرد انتهاء الطلاب من الاختبارات، بدأت عمليات البحث عن توقيت إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية من خلال هذا المقال، سوف نتابع أحدث التطورات المتعلقة باستعلام النتائج للصف الثالث المتوسط في العراق.

رابط الاستعلام عن النتائج

بداية، يجب زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بموقع نتائجنا.

بعد ذلك، يتعين إدخال بيانات الدخول على الصفحة المحددة من الموقع، مع اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

يجب أيضا اختيار المرحلة الدراسية والدور المطلوب للاستعلام عنه.

بعد ذلك، يتم إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم والرقم الامتحاني للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالكشوفات في ملفات PDF.

نتائج الثالث المتوسط في العراق

عملية تصحيح امتحانات الثالث المتوسط في العراق توقفت مؤقتا بسبب دخول عيد الأضحى المبارك، وبعد انتهاء الإجازة استأنفت العملية بإعادة التصحيح والمراجعة، ما أثار قلق الطلاب بسبب تأخر إعلان نتائجهم. أوضحت وزارة التربية العراقية أن عملية التصحيح تقترب من الانتهاء، وبعد ذلك سيتم نشر نتائج الثالث المتوسط عبر الموقع الرسمي للوزارة.