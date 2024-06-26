“من هنا” .. خطوات التسجيل فى السكن الترقوي في الجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة

تعمل الحكومة الجزائرية على تقديم مجموعة شاملة من برامج الدعم لضمان مستوى معيشي كريم للمواطنين في مواجهة إرتفاع تكاليف المعيشة، من بين هذه البرامج، يبرز برنامج دعم السكن الترقوي، الذي يهدف إلى توفير مساكن بأسعار معقولة، يتم تسديدها على دفعات ميسرة، مما يجعلها في متناول الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، اليوم، سنستعرض طرق سداد هذه المساكن ونستكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الحكومة لتحقيق هذا الهدف.

خطوات التقديم في السكن الترقوي

للتقديم على السكن الترقوي، يمكنكم إتباع الخطوات الإلكترونية الآتية بكل سهولة:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الجزائرية للوصول إلى قسم الخدمات الإلكترونية. بياناتك الشخصية بما في ذلك الاسم ورقم الهوية، وتحقق من صحتها قبل الإرسال. محافظتك أو مكان إقامتك في الحقل المخصص. انقر على الأيقونة المعنية بالسكن الترقوي لاختياره. املأ البيانات المطلوبة كالاسم، العنوان، والبريد الإلكتروني. اختر الوحدة السكنية التي ترغب في الحصول عليها، وبناء على اختيارك، ستظهر لك خيارات دفع الأقساط. إضغط على زر الإرسال لإتمام العملية. تأكد من متابعة الإجراءات والتحقق من تحديثات طلبك بانتظام.

شروط الحصول علي السكن الترقوي الحر

للحصول على السكن الترقوي الحر، الذي يعد بمثابة دعم حيوي في مواجهة إرتفاع تكاليف المعيشة، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط الأساسية التالية: